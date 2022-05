Tháng công nhân-5/2022: EVNSPC tri ân khách hàng và người lao động

Những ngày cuối tháng 5/2022, nhân dịp Tháng công nhân, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức tri ân khách hàng, người lao động và chăm lo cho cộng đồng tại các tỉnh thành phía Nam.

Biểu dương người lao động ở tuyến đầu chống dịch

Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và tri ân khách hàng và người lao động tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang và Hậu Giang.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà các tập thể, cá nhân, tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị trực thuộc, gồm: Điện lực Thuận An (Công ty Điện lực Bình Dương), Điện lực Cái Bè (Công ty Điện lực Tiền Giang), Điện lực Dương Minh Châu (Công ty Điện lực Tây Ninh), Điện lực Long Mỹ (Công ty Điện lực Hậu Giang), Điện lực Gò Quao (Công ty Điện lực Kiên Giang), Điện lực Cần Đước (Công ty Điện lực Long An).

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên nhân Tháng Công nhân năm 2022, gồm Điện lực Châu Thành (Công ty Điện lực Tiền Giang), Điện lực Tân Châu (Công ty Điện lực Tây Ninh, Điện lực Bến Lức (Công ty Điện lực Long An), Điện lực Bàu Bàng (Công ty Điện lực Bình Dương), Điện lực Châu Thành A (Công ty Điện lực Hậu Giang), Điện lực Gò Quao (Công ty Điện lực Kiên Giang), trao tặng mỗi đơn vị 20.000.000 đồng.

Tại Ninh Thuận, ông Nguyễn Phước Đức – Tổng giám đốc EVNSPC cùng đoàn đã đến thăm và động viên cán bộ, công nhân lao động, đoàn viên công đoàn của các đơn vị Điện lực Ninh Phước và Điện lực TP Phan Rang - Tháp Chàm (Công ty Điện lực Ninh Thuận).

Ông Nguyễn Công Hầu – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các đơn vị: Điện lực U Minh (Công ty Điện lực Cà Mau), Điện lực Đông Hải (Công ty Điện lực Bạc Liêu), Điện lực Long Phú (Công ty Điện lực Sóc Trăng), Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Cà Mau và TP Cần Thơ (thuộc Công ty dịch vụ Điện lực miền Nam), Trung tâm Thí nghiệm điện Sóc Trăng và Bạc Liêu (thuộc Công ty Thí nghiệm điện miền Nam). Ngoài ra đoàn, còn trao thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều hành cung cấp điện trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4/2001 tại các đơn vị , gồm: Điện lực TP Cà Mau, TP Bạc Liêu và TP Sóc Trăng và các cá nhận thuộc Công ty Điện lực Cà Mau, Công ty Điện lực Bạc Liêu và Công ty Điện lực Sóc Trăng.

Tri ân khách hàng và người lao động

Dịp này, thay mặt EVNSPC, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Văn Hợp đã tri ân, biểu dương và tặng quà 11 khách hàng tại địa bàn 6 tỉnh vì đã có những sáng kiến, sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả.

Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi tặng quà 8 gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động, mất khả năng lao động tại hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương. Thăm hỏi tặng quà cho tứ thân phụ mẫu, con của CBCNV chẳng may bị tai nạn mất khả năng lao động, tử vong hoặc tử vong do CCOVID-19. Thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên Điện lực Tân Châu (Công ty Điện lực Tây Ninh) đang làm việc tại hiện trường.

Tại Bình Thuận, Tổng giám đốc Nguyễn Phước Đức và đoàn công tác đã trao quà và khen thưởng cho 5 tập thể khách hàng tiêu biểu trong tiết kiệm điện; 2 gia đình cán bộ, công nhân viên có người thân bị tai nạn lao động; khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp điện và trong phòng, chống dịch COVID-19... đoàn đến thăm Đội Quản lý điện Hàm Hiệp (Điện lực Hàm Thuận Bắc), thăm công nhân mất khả năng lao động.

Chăm lo cho cộng đồng

Ông Nguyễn Văn Hợp cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng, 1.000 quyển vở và 15 chiếc cặp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Trao 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường tiểu học Suối Dây A (xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Tặng các em học sinh vượt khó của Trường THPT chuyên Long An ( TP.Tân An, tỉnh Long An) 12 chiếc xe đạp, 2.000 quyển tập.

Ông Nguyễn Phước Đức – Tổng giám đốc EVNSPC dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và tặng 1.000 cuối tập, 5 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thuận Minh 2 (xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Trong Tháng công nhân năm 2022, EVNSPC đã trao tặng 11 đơn vị, 22 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch CCOVID-19 năm 2021, với số tiền thưởng là 154.000.000 đồng. Thăm 16 đơn vị dịp Tháng công nhân, tổng số tiền là 320.000.000 đồng. Biểu dương 17 khách hàng với số tiền 47 triệu đồng vì đã có những sáng kiến, sử dụng thiết bị điện an toàn tiết kiệm. Trao tặng 20.000.000 đồng, 8.000 quyển vở, 37 xe đạp và 15 chiếc cặp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thăm hỏi tặng quà 11 gia đình CBCNV bị tai nạn lao động, con của CBCNV không may bị tai nạn mất khả năng lao động, tử vong hoặc tử vong do COVID-19 số tiền 61.000.000 đồng. Tổng số tiền thăm hỏi tri ân trong đợt này là trên 712.000.000 đồng.