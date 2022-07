Tháng 7 với 'Hành trình tiếp bước anh hùng' của tuổi trẻ Công an Thủ đô

Mới đây, từ ngày 5 đến 8/7/2022, đoàn đại biểu là thanh niên Công an Thủ đô tiêu biểu đã tổ chức Hành trình tiếp bước anh hùng, thăm và tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại 4 tỉnh miền trung: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

Hành trình nhằm tri ân và tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; qua đó khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an Thành phố phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới.

Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an Thành phố về chặng đường lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Những bài ca bất tử

“Hành trình đỏ” được bắt đầu bằng chương trình đêm Hoa đăng trên sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị). 75 cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an TP Hà Nội đã dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, nằm lại trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng; những người con ưu tú của đất nước đã chiến đấu, anh dũng hi sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Tại Thành cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu Thanh niên Công an Thủ đô đã có những giờ phút không bao giờ quên. Hơn 80 đại biểu với quân phục chỉnh tề, đứng thành vòng tròn bất tử, nghiêm trang chào và cùng thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm – ngôi mồ chung của các chiến sĩ những người không có mộ riêng mà tất cả đều hòa với đất mẹ…

Giữa nắng vàng, mây trắng, đoàn đại biểu đã cùng ôn lại những ký ức hào hùng của Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Trong 81 ngày đêm (từ 28/6 đến 19/6/1972), Thành cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328 nghìn tấn bom đạn. Trung bình, mỗi chiến sỹ phải hứng chịu 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có một đại đội vượt dòng Thạch Hãn - ranh giới phân chia đất nước thành hai nửa, để tiếp viện quân số.

Đêm nay một đại đội tiến vào, ngày mai chỉ còn một vài người sống sót... Tuổi hai mươi của các anh nằm lại với đất mẹ anh hùng. Có người kịp gọi tên người yêu thương trước khi gửi thân mình cho sóng nước, có người cả tiếng gọi mẹ ơi cũng tắt nghẹn nửa chừng khi địch bất thần nã pháo vào đội hình vượt sông... Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, các anh chẳng để lại gì trước lúc hi sinh.

Tiếp bước truyền thống anh hùng

Thanh niên Công an Thủ đô đã thành kính dâng hương ở Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9… Đoàn đại biểu cũng đến thăm tặng Công trình "Hoa dâng mộ liệt sỹ" tại 02 nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà 25 thương binh, gia đình chính sách ở xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) – nơi gắn liền với địa đạo Vĩnh Mốc nổi danh.

“Hành trình tiếp bước anh hùng” tiếp tục với loạt địa chỉ đỏ và hoạt động ý nghĩa như: dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong C283, Bố Trạch, Quảng Bình; Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ Ạn; tặng quà 15 gia đình hộ chính sách, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình đèn điện chiếu sáng tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình... Tổng giá trị quà tặng trong Hành trình lên đến 90 triệu đồng.

Những giờ sinh hoạt truyền thống ý nghĩa, những phút giây thiêng liêng tưởng nhớ các thế hệ đi trước, những tình cảm ấm áp của các gia đình chính sách... sẽ mãi như những con đường miền trung nắng lửa anh hùng, chạy thẳng vào tim những cán bộ trẻ của Công an Thủ đô.

Thông qua các hoạt động cụ thể đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an Thành phố trong việc chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần hết lòng, hết sức phụ sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Hành trang ấy, sẽ mãi theo chân Tuổi trẻ Công an TP Hà Nội để tiếp nối truyền thống anh hùng.