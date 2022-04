Than Mông Dương - 40 năm một chặng đường

Mới đây, Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập (01/4/1982-01/4/2022).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Anh Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả và lãnh đạo thành phố. Về phía TKV có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV; Đảng ủy TQN, Đoàn TQN; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Công ty TVN, Tập đoàn TKV; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TKV; lãnh đạo, cán bộ, công nhân xuất sắc Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin…

Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin hiện nay, tiền thân là Mỏ than Mông Dương. Sau khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, chúng đánh chiếm khu mỏ và thiết lập bộ máy thống trị tại đây. Khi người Pháp rút đi, sau hàng chục năm không hoạt động và qua thời kỳ kháng chiến nên Mỏ trở thành đống hoang tàn, đổ nát.

Được sự giúp đỡ của Liên Xô, chúng ta đã khôi phục và xây dựng lại từ năm 1967, đến năm 1982 thì việc khôi phục và xây dựng mỏ hoàn thành. Ngày 01/4/1982, Mỏ than Mông Dương - Khe Chàm chính thức được thành lập với 352 CBCNV. Mỏ đã đi vào sản xuất và ra tấn than đầu tiên vào ngày 28/12/1982.

Qua nhiều lần tách, nhập đổi tên: Ban chuẩn bị sản xuất (1976 - 1982); Mỏ than Mông Dương - Khe Chàm (1982-1986); Mỏ than Mông Dương (1986-2001); Công ty than Mông Dương (2001- 2007); Công ty CP than Mông Dương - TKV (2007 - 2011); Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin từ 2011 đến nay.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của TKV, của Đảng bộ Công ty, sự hỗ trợ giúp đỡ của địa phương, tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) qua nhiều thế hệ đã luôn cùng nhau đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng và phát triển Công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP than Mông Dương Nguyễn Quế Thanh khẳng định: “Việc tiên phong áp dụng cơ giới hóa hạng nhẹ thay thế cho loại hình khai thác thủ công là bước phát triển đột phá, không chỉ thể hiện tư duy dám đổi mới của đơn vị, mà còn một lần nữa khẳng định năng lực trình độ của thợ mỏ Mông Dương trước yêu cầu phát triển của công nghệ khai thác than”.

Được biết, từ khi thành lập đến nay, SXKD của Công ty luôn ổn định và có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước (than sản xuất năm 2002 đạt 520.450 tấn, đạt 58% công suất thiết kế 900.000 tấn/năm).

Đặc biệt năm 2021, than sản xuất toàn Công ty đạt trên 1,6 triệu tấn, gấp 3 lần năm 2002; công tác quản lý, điều hành, các giải pháp công nghệ có nhiều đổi mới, từ những lò chợ khai thác, chống giữ bằng gỗ, đến nay Công ty đã có lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ, máy đào lò...; điều kiện, môi trường làm việc được cải thiện; trình độ, tay nghề, nhận thức của người lao động có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người lao động được nâng cao; tập thể CBCNV luôn đoàn kết, tin tưởng và gắn bó với Công ty; hoạt động của các tổ chức đoàn thể được phát huy.

Với những kết quả, thành tích và những đóng góp trong 40 năm qua, Công ty được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Quảng Ninh, TKV đã khen thưởng, trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được và chúc mừng CBCNV Công ty CP than Mông Dương nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử năm 2015 làm ngập mỏ, khôi phục sản xuất, hoàn thảnh kế hoạch, nhiệm vụ được giao, xây dựng Than Mông Dương phát triển.

Đồng thời, đề nghị Công ty cần rà soát, bổ sung và bám sát chiến lược, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 của Than Mông Dương, duy trì phát triển Công ty, đảm bảo sản lượng bình quân đạt 1,5 triệu tấn/năm theo công suất thiết kế. Tiếp tục đầu tư về công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc; tăng cường công tác an toàn, môi trường, quản lý chặt chẽ chi phí, chất lượng than, luôn đặt mục tiêu khai thác tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, phát triển bền vững; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng yêu cầu sản xuất; đặc biệt là duy trì và phát triển truyền thống văn hóa của thợ mỏ Than Mông Dương nói riêng và giai cấp công nhân vùng Mỏ nói chung.