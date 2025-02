'Thần dược' thách thức Oscar?

TP - Lịch sử điện ảnh thế giới, chỉ có 6 bộ phim thể loại kinh dị được đề cử giải Oscar, và duy nhất "The Silence of the Lambs" (Sự im lặng của bầy cừu – sản xuất 1991) giành chiến thắng năm 1992. Sau 33 năm, liệu The Substance "Thần dược" sẽ bước qua “lời nguyền” tại Oscar lần thứ 97 vào đầu tháng 3 tới đây?