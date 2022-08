Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Long Xuyên khai trương với hơn 300 khách hàng tham dự

Ngày 06/08/2022 vừa qua, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn đã tổ chức lễ khai trương cho chi nhánh Long Xuyên tại địa chỉ mới với quy mô hoành tráng và đầu tư tỉ mỉ. Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng tham dự và làm đẹp với giá giảm đến 80%.

Hàng trăm phái đẹp quy tụ “đông nghẹt” tại SeoulSpa.Vn Long Xuyên

Hướng đến mục tiêu nâng cấp không gian làm đẹp “sang-xịn-mịn” hơn cho khách hàng, vào ngày 06/08/2022, SeoulSpa.Vn đã chính thức khai trương chi nhánh Long Xuyên tại địa chỉ mới số 85 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Ngay từ những ngày đầu công bố, sự kiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều tín đồ mê làm đẹp. Do đó, không khí buổi lễ khai trương trở nên nhộn nhịp và tưng bừng hơn khi hàng trăm khách hàng quy tụ “đông nghẹt” tại SeoulSpa.Vn Long Xuyên để chung vui và trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với mức giá cực hời.

Dù đón lượng khách khủng chưa từng có, đội ngũ nhân viên tại chi nhánh vẫn luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, luôn túc trực và làm việc hết công suất để hỗ trợ khách hàng về mọi thông tin nhanh nhất khi cần. Do vậy, sự kiện diễn ra vô cùng thành công và khách hàng đều cảm thấy hài lòng về trải nghiệm làm đẹp tại đây.

Ước tính, tổng giải thưởng và các phần quà tặng hấp dẫn tại SeoulSpa.Vn Long Xuyên dành cho khách hàng lên tới 400 TRIỆU ĐỒNG. Bên cạnh loạt ưu đãi dịch vụ làm đẹp cao cấp giảm sâu 80% và hàng trăm voucher giá trị từ 1 TRIỆU đồng, khách hàng đến tham dự sự kiện còn được đội ngũ bác sĩ thăm khám, tư vấn dịch vụ và liệu trình làm đẹp phù hợp.

Đặc biệt hơn hết, khách hàng phát sinh hóa đơn làm đẹp tại buổi lễ đã nhận được phiếu bốc thăm may mắn và rinh về những phần thưởng rất giá trị, bao gồm:

● Giải Nhất: Bộ trang sức PNJ 20 TRIỆU + Thẻ làm đẹp 30 TRIỆU.

● Giải Nhì: Bộ trang sức Bạc PNJ 5 TRIỆU + Thẻ làm đẹp Dịch vụ VIP 20 TRIỆU.

● Giải Ba: Thẻ làm đẹp Dịch vụ VIP 10 TRIỆU + Bộ sản phẩm INNOBLANC 3 TRIỆU.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Long Xuyên sở hữu không gian tầm cỡ bậc nhất khu vực

Là một trong 50 chi nhánh của hệ thống SeoulSpa.Vn trên toàn quốc, chi nhánh Long Xuyên được xây dựng với tiêu chuẩn kiến trúc tầm cỡ quốc tế. Sảnh và phòng dịch vụ được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng pha lẫn những đường nét đương đại, tạo nên không gian ấm cúng và độc đáo. Cùng với đó, tông màu trung tính, êm dịu giúp khách hàng tận hưởng từng phút giây thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau nhiều giờ làm việc.

Thêm vào đó, SeoulSpa.Vn Long Xuyên còn bố trí đầy đủ tiện nghi, nội thất cao cấp và wifi tốc độ cao mang đến sự thuận tiện cho mỗi khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh còn đầu tư mới trang thiết bị, máy móc spa và nhiều công nghệ làm đẹp cao cấp khác. Tất cả được nhập khẩu và chuyển giao từ Hàn Quốc, Anh, Mỹ và Nhật Bản, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hợp pháp, cam kết an toàn 100% về sức khỏe.

Đến làm đẹp tại SeoulSpa.Vn Long Xuyên, khách hàng có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ hiệu quả vượt trội sau liệu trình đầu tiên như Điều Trị Mụn Laser Tế Bào Gốc Tơ Tằm, Carboxy Thải Độc Da, Dr. Vip Siêu Phục Hồi Unstress, Ủ Face Huyết Yến Laser Collagen, Siêu Trị Nám Noãn Hoàn Cá Tuyết, Dr. Vip Trẻ Hoá Young Skin Vùng Mặt, Giảm Béo Slim Lipo Provip, Tắm Trắng Phiến Hồng Hoa,...

SeoulSpa.Vn Long Xuyên cam kết tất cả dịch vụ diễn ra theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn Y khoa. Từng dịch vụ đều do các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cao tư vấn và trực tiếp thực hiện trong phòng tiệt trùng. Đặc biệt, chi nhánh còn cam kết chất lượng bằng văn bản và cấp thẻ bảo hành dài lâu để khách hàng an tâm làm đẹp.

Một tin vui cho các tín đồ mê làm đẹp là chương trình giảm giá 80% tất cả dịch vụ cao cấp tại SeoulSpa.Vn Long Xuyên vẫn áp dụng đến ngày 31/08/2022. Do đó, nếu bỏ lỡ dịp khai trương, bạn vẫn có cơ hội nhận ưu đãi khi đến làm đẹp vào các ngày khác trong tháng. Mọi thắc mắc về chương trình, bạn hãy liên hệ đến chi nhánh qua thông tin dưới đây:

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn - Hệ thống làm đẹp hàng đầu Việt Nam

Quy mô 50 Chi nhánh Toàn Quốc

● Trụ sở chính: số 120 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM

● Chi nhánh Long Xuyên: số 85 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

● Hotline đặt lịch & tư vấn: 1900 6947 - 0938.453.123

● Website: https://seoulspa.vn

● Fanpage: https://www.facebook.com/Seoulspalongxuyen