Thăm Kiev, 2 bộ trưởng Mỹ cam kết gói viện trợ mới và khôi phục hiện diện ngoại giao

TPO - Ngày 24/4, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ thông báo sẽ đưa các nhà ngoại giao Mỹ dần quay lại và thông báo việc đề cử đại sứ mới.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Ba Lan hôm 23/4, sau đó đi bằng đường bộ sang Ukraine để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Chuyến thăm được thiết kế để thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine, đồng thời đưa ra cam kết viện trợ thêm 713 triệu USD cho chính phủ của ông Zelensky và các nước khác trong khu vực.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cục diện chiến trường Ukraine đã có sự thay đổi. Hàng loạt chuyến hàng viện trợ vũ khí của phương Tây giúp Ukraine giành lại nhiều địa bàn, trong đó có thủ đô Kiev.

Lực lượng Nga đang sắp xếp lại để cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas ở phía đông nam và miền nam Ukraine, vì thế nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã đến thăm Kiev và nối lại hiện diện ngoại giao trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Washington vẫn thận trọng với việc đưa nhân viên ngoại giao quay lại vì thỉnh thoảng Nga vẫn tấn công bằng tên lửa vào miền tây.

Chính quyền Mỹ lần này không cho báo chí tháp tùng 2 bộ trưởng đến Ukraine vì lý do an ninh. Các quan chức Mỹ thông tin cho báo chí tại Ba Lan với điều kiện không đăng bài cho đến khi phái đoàn rời khỏi Ukraine an toàn.

Sau khi rời Ukraine, ông Austin sẽ đến Đức để đón người đồng cấp của hơn 20 quốc gia và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại căn cứ Ramstein nhằm thảo luận về những nhu cầu của Ukraine, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Hai ông Blinken và Austin đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút với ông Zelensky, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov và các quan chức khác của nước này.

Các nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi đại sứ quán ở Kiev gần 2 tuần trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24/2, một số bộ phận được chuyển về thành phố Lviv ở phía tây trước khi sang Ba Lan.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhà ngoại giao của nước này ban đầu sẽ có các chuyến đi theo ngày sang thành phố Lviv trong tuần tới, sau đó mới quay lại đại sứ quán ở Kiev.

Quan chức này cũng cho biết, trong ngày 25/4, Tổng thống Joe Biden sẽ chính thức đề cử ông Bridget Brink, cựu đại sứ Mỹ tại Slovakia, trở thành đại sứ Mỹ ở Ukraine. Vị trí này đã bỏ trống trong hơn 2 năm.

Trong chuyến thăm này, hai bộ trưởng Blinken và Austin thông báo với Tổng thống Zelensky về một gói hỗ trợ quân sự mới trị giá hơn 322 triệu USD dành cho Ukraine, nâng tổng số viện trợ an ninh Mỹ dành cho Ukraine từ khi xung đột nổ ra lên khoảng 3,7 tỷ USD.

Vị quan chức cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp các lực lượng vũ trang Ukraine chuyển sang các loại vũ khí và hệ thống phòng không hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, gói viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu USD sẽ dành cho 15 quốc gia khác ở Trung Âu, Đông Âu và vùng Balkan.

Trong ngày 25/4, hơn 50 binh lính Ukraine dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng lựu pháo mà Washington đã bắt đầu gửi cho Ukraine để giúp nước này chống trả tốt hơn ở chiến trường Donbas, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với báo chí tại Ba Lan.

Trước khi thực hiện chuyến thăm, ông Blinken có cuộc trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres trước khi ông Guterres thăm Mátxcơva và Kiev.

