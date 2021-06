Tham gia sự kiện đông người, tưng bừng hát hò, nghệ sĩ Quang Tèo nói gì?

TPO - Chiều 2/6, ông Ngô Mỹ, ngụ quận Tân Phú, TPHCM đã gửi đơn đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an TPHCM yêu cầu điều tra tội vu khống, bôi nhọ ông sau khi trên mạng xã hội tung hình ảnh giấy vay nợ 5 tỷ đồng được cho là của ông cho nghệ sĩ Hoài Linh vay.