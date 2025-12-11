Sắp có quảng trường mốc giới thác Bản Giốc

TPO - Tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất nâng cao chất lượng quản lý, khai thác du lịch chung tại thác Bản Giốc, sớm thực hiện xây dựng quảng trường mốc giới trong năm 2026.

Ngày 11/12, tại điểm đấu nối cho du khách qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), Văn phòng Thường trực của Ủy ban điều phối Cao Bằng và Tổ công tác liên ngành Quảng Tây tổ chức Hội đàm lần thứ 15 về việc thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Hai bên ký Biên bản Hội đàm lần thứ 15, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong quản lý và phát triển Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên. Ảnh: Văn Hòa.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Hiệp định hợp tác về bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) được hai Chính phủ ký kết tròn 10 năm (5/11/2015 - 5/11/2025).

Hai bên tiến hành tổng kết và đánh giá khách quan kết quả phối hợp vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên. Rà soát tập trung vào tiến độ thực hiện các thoả thuận tại cuộc Hội đàm lần thứ 14, trọng tâm là việc triển khai các nhận thức chung quan trọng đã đạt được tại hội nghị làm việc trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (ngày 5/6/2025).

Trên cơ sở đó, hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được, như làm tốt công tác phối hợp, tổ chức hiệu quả cho du khách hai bên qua lại; duy trì, trao đổi thường xuyên về khu cảnh quan và tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác về xây dựng quảng trường mốc giới.

Việc tổ chức cho du khách hai bên qua lại Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) được triển khai nghiêm túc, bài bản, tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiệp định. Đến hết ngày 5/12, khu cảnh quan đã đón trên 43.700 lượt khách qua lại. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, hai bên đón 21.969 lượt du khách qua lại.

Tại chương trình, tỉnh Cao Bằng đưa ra một số đề xuất cụ thể về việc tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, thúc đẩy công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển tại khu du lịch thác Bản Giốc. Có phương án đầu tư, bảo vệ cảnh quan trước thiên tai, biến đổi khí hậu, tránh làm ảnh hưởng đến hiện trạng cảnh quan khu du lịch...

Cả hai thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng quy chế quản lý khu cảnh quan chung, tiếp tục nghiên cứu phương án nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong khu cảnh quan, đa dạng hoá sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Hai bên thống nhất, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ công trình quảng trường mốc giới báo cáo Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trước tháng 2/2026. Sau khi được phê duyệt sẽ triển khai xây dựng công trình và cố gắng hoàn thành trong năm 2026 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững Khu cảnh quan chung trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Một góc thác Bản Giốc. Ảnh: Quốc Nam.

Thác Bản Giốc được coi là nơi có cảnh sắc hùng vĩ, như tiên cảnh ở dòng Quây Sơn, thuộc địa phận xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh cũ), tỉnh Cao Bằng. Dòng thác không chỉ mang vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được đắm mình trong câu chuyện tình yêu đậm màu sắc huyền thoại của đôi trai gái miền sơn cước.

Nằm trên đường biên giới Việt - Trung, thác Bản Giốc được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là thác lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới. Thác Bản Giốc cao hơn 60m với chỗ dốc dài nhất 30m. Chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau và trải rộng đến cả trăm mét. Giữa thác có mô đất rộng với nhiều cây xanh bao phủ, chia con sông thành ba nhánh khác nhau.