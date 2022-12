Tết đến xuân về - gói trọn an khang, gửi trao hạnh phúc cùng Bảo Việt nhân thọ

Tết còn có tên gọi khác là mùa sum vầy, là dịp để nhìn lại thành quả một năm qua và trao nhau lời chúc, món quà hy vọng về một năm mới khởi sắc sẽ tới. Trong mọi lời chúc, ý nghĩa nhất chính là An Khang Hạnh Phúc với một nền tảng tài chính vững vàng, nhẹ gánh âu lo.

Tết Nguyên Đán là ngày tết quan trọng nhất trong tâm thức người Việt và là một trong những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Việt. Giáp Tết, đường phố rực rỡ sắc màu của đào, mai, quất …. Các gia đình tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa và quây quần trong bữa cơm gia đình cuối năm. Tết cũng là dịp để gửi tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới bình an, sung túc, đủ đầy.

Tết Quý Mão 2023 càng trở nên đặc biệt hơn bởi đây là cái Tết đầu tiêntrong trạng thái bình thường mới của người dân cả nước sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Năm nay, các biện pháp giãn cách được dỡ bỏ hoàn toàn, người dân có thể đón Tết một cách trọn vẹn bên gia đình và người thân. Những phút giây đoàn viên ấy chính là giây phút thiêng liêng nhất, khiến mỗi người càng thêm thấm thía rằng “sức khỏe và sự bình an của gia đình chính là điều quan trọng nhất”. Sức khỏe và sự bình an là nền tảng cơ bản của cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, là cơ sở quan trọng để mỗi người thực hiện ý tưởng, ước mơ, nguyện vọng của cuộc đời mình.

Thấu hiểu điều đó, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm ngày càng ưu việt, đáp ứng nhu cầu được bảo vệ và an tâm của các gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống. Nổi bật có thể kể đến sản phẩm An Khang Hạnh phúc và An Khoa Trạng Nguyên được đông đảo các gia đình Việt lựa chọn là giải pháp bảo vệ tài chính vững chắc. Các Sản phẩm và dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ đã được vinh danh “Thương hiệu Quốc gia 2022” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng, khẳng định chất lượng và uy tín của Bảo Việt Nhân thọ trên thị trường. Bảo Việt Nhân thọ cũng là đơn vị duy nhất có các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được vinh danh trong lễ công bố năm nay. Năm 2022 cũng đánh dấu một năm Bảo Việt Nhân thọ tích cực đầu tư nâng cấp và khai trương mới gần 180 Văn phòng khu vực hiện đại, khang trang. Đồng thời, kênh tư vấn tài chính chuyên nghiệp Bảo Việt Life Pro đã chính thức ra mắt sau hơn 1 năm thử nghiệm, trở thành mô hình phân phối dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp toàn thời gian đầu tiên của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, góp phần gia tăng trải nghiệm và sự thuận tiện cho khách hàng, đưa bảo hiểm nhân thọ - giải pháp tài chính nhân văn đến gần hơn với người dân.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, Bảo Việt Nhân thọ cũng không ngừng triển khai các chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an.

Năm 2022, ngay khi Việt Nam bước vào giai đoạn bình thường mới, Bảo Việt Nhân thọ đã khởi động lại chuỗi chương trình "Ngày Quốc tế Yoga" với chủ đề "Sống khỏe mỗi ngày", mong muốn lan tỏa thông điệp "sức khỏe là tài sản quý giá cần được chăm sóc và vun đắp mỗi ngày, cho cuộc sống thêm niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn". Chương trình diễn ra xuyên suốt trong tháng 6 với tâm điểm là màn đồng đồng diễn tập thể của 2.500 người tại TP Đà Nẵng và TP Huế. Các hoạt động Yoga cũng diễn ra sôi nổi ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Yên... với khoảng 5.000 người trực tiếp tham dự và hàng triệu người hưởng ứng trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, các hội thảo về sức khỏe cũng được Bảo Việt Nhân thọ tổ chức thường xuyên tại các địa phương trên cả nước nhằm chia sẻ các phương pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân. “Hành trình xanh – Trái tim vàng” và “Quỹ xe đạp chở ước mơ” phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em từ năm 2005 được Công ty triển khai đều đặn khắp các tỉnh thành, mang các dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ những gia đình khó khăn và tạo động lực khuyến khích các em học sinh vươn lên trong học tập. Thông qua chương trình, Công ty đã trao tặng gần 28.000 suất học bổng đến các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh miễn phí cho gần 16.000 người dân trong diện nghèo, gia đình chính sách và có công với Cách mạng, giúp người dân phát hiện bệnh tình và nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh tật.

Với những đóng góp tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cuộc sống, Bảo Việt Nhân thọ liên tục nhận được những giải thưởng quý giá do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế bình chọn. Vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì - danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng, 6 năm dẫn đầu “TOP 10 doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam” 2016 – 2022 và 4 năm đạt “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”. Giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng” và “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam”, TOP 10 “Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2020”.