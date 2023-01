Tên gọi Thái Lan có nghĩa là gì?

icon Algeria

Câu trả lời đúng là đáp án C: Từ giữa thế kỷ 19 đến năm 1914, hầu hết lãnh thổ châu Phi rơi vào tay các quốc gia châu Âu trong quá trình tranh chấp được gọi là "Scramble for Africa" (Tranh giành châu Phi). Tuy nhiên, theo SCMP, Ethiopia được xếp vào nhóm "chưa bao giờ là thuộc địa" mặc dù có thời gian ngắn bị Italy chiếm đóng (từ năm 1936 đến 1941) bởi ngay cả khi bị chiếm đóng, không cơ sở hạ tầng thuộc địa nào được phát triển lâu dài ở quốc gia này. Người Ethiopia bị lực lượng phát xít Italy của Benito Mussolini tấn công liên tục nhưng không bao giờ đầu hàng. Tuy chưa phải là thuộc địa của Italy, Ethiopia có sự ảnh hưởng về ẩm thực với mỳ Ý, Pizza hay Lasagne từ quốc gia châu Âu này do một số lính trong quân đội Italy quyết định ở lại châu Phi khi chiến tranh kết thúc. Nhà hàng Italy ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia vẫn phát triển mạnh mẽ và chào đón nhiều người nổi tiếng khi tới châu Phi.