Techcombank được The Asian Banker vinh danh hai giải thưởng lớn

Techcombank đã xuất sắc được tổ chức xếp hạng tài chính hàng đầu châu Á The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất Việt Nam”, và “Ngân hàng triển khai giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam”. Hai giải thưởng quan trọng này đã minh chứng cho tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” mà Techcombank luôn hướng đến.

Vị trí số 1 của Techcombank do chính các khách hàng bình chọn trong bảng xếp hạng “Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất” của The Asian Banker đã một lần nữa khẳng định niềm tin của người dùng đối với các giải pháp tài chính toàn diện mà ngân hàng mang đến. Bảng xếp hạng dựa trên khảo sát chất lượng dịch vụ ngân hàng (BankQuality Consumer Survey and Ranking - BQS), với sự tham gia của 11.000 khách hàng tại 11 thị trường trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Chúc mừng Techcombank năm thứ hai liên tiếp giành giải thưởng quan trọng này, The Asian Banker nhận định: Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh tiếng nói của khách hàng, cũng như đánh giá chân thực về mức độ gắn bó, trải nghiệm và sự hài lòng đối với các ngân hàng bán lẻ mà họ sử dụng. Theo The Asian Banker, sự chú trọng vào các dịch vụ số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng là động lực chính thúc đẩy sự tương tác và lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu ngân hàng. Bảng xếp hạng cũng đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về cách ngân hàng đã hỗ trợ họ trong thời kỳ khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chia sẻ về giải thưởng, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank Darren Buckley cho hay: “Niềm tin yêu của khách hàng chính là phần thưởng và sự động viên lớn nhất với Techcombank. Vì vậy, giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất” do chính các khách hàng bình chọn là động lực để chúng tôi liên tục cải tiến, sáng tạo và mang đến các giải pháp tài chính toàn diện cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Techcombank sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ dựa trên triết lý “Khách hàng làm trọng tâm”, nhằm mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và cộng đồng xã hội”.

Nổi bật trong các giải pháp tài chính của Techcombank dành cho khách hàng cá nhân trên nền tảng số là Mega Campaign áp dụng cho các sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế/nội địa và thẻ tín dụng, tiền gửi online, bảo hiểm, vay mua ô tô, vay xây sửa nhà, chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc - Techcombank iCAP… Cũng trong năm 2021, Techcombank triển khai tính năng định danh ngân hàng điện tử (eKYC) và đạt con số ấn tượng khách hàng sử dụng đến 435.000 người, với lượng giao dịch trên nền tảng số tăng 68,6% so với năm 2020.

Bên cạnh giải thưởng dành cho những nỗ lực phát triển dịch vụ cho những khách hàng cá nhân, Techcombank còn được vinh danh là “Ngân hàng triển khai giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam” – ghi nhận thành tựu vượt trội trên hành trình trình số hóa các dịch vụ thanh toán đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, tổ chức The Asian Banker đánh giá cao hệ thống thanh toán, đối soát 100% tự động cho doanh nghiệp với công nghệ kết nối trực tiếp thông qua các API của Techcombank, giúp tiết kiệm chi phí cũng như giải quyết sự “ùn tắc” trong quy trình xử lý thủ công khi có giao dịch khối lượng lớn. Theo đó khách hàng chỉ cần khởi tạo giao dịch từ hệ thống nội bộ, tất cả quá trình còn lại sẽ được xử lý trực tiếp trên hệ thống của Techcombank mà không cần thêm bất kỳ thao tác thủ công nào từ khách hàng. Với trải nghiệm xuyên suốt và tiện lợi này, trong năm 2021, số lượng và khối lượng giao dịch trực tuyến của doanh nghiệp thông qua phương thức tích hợp hệ thống đã tăng tương ứng hơn 1400% và 400%.

Ông Phan Thanh Sơn – Phó giám đốc Techcombank, Giám đốc khối Ngân hàng giao dịch toàn cầu chia sẻ: “Giải thưởng ghi nhận nỗ lực về chuyển đổi số, cải tiến quy trình dịch vụ của Techcombank trong suốt thời gian qua. Với thế mạnh có mạng lưới đối tác và khách hàng đa dạng cùng với năng lực công nghệ vượt trội, chúng tôi đã và đang góp phần tạo dựng một thị trường tài chính khỏe mạnh, đồng thời hoàn thiện năng lực cung ứng các dịch vụ thanh toán từ đơn giản đến phức tạp, cho cả đối tác và khách hàng. Techcombank luôn dành mọi nguồn lực tốt nhất trong ngân hàng cho việc nghiên cứu thị trường, am hiểu nhu cầu khách hàng để từ đó đưa ra được các gói giải pháp phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu của họ”.