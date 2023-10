Tây Ninh: Tăng tốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tập trung vào một số nhiệm vụ chính.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, các huyện, thị và thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất, toàn diện, nhất quán các Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực, phấn đấu nỗ lực để đạt mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở mức cao nhất.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp đã ban hành để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Rà soát các doanh nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để cùng giải quyết khó khăn, nhất là các dự án đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư liên quan đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường ...; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm.

Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình MTQG năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch được giao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng tiêu cực như thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư công.

Lĩnh vực tài chính, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích đánh giá, dự báo sát khả năng thu. Tập trung thực hiện tốt công tác thu thuế phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế; thực hiện đúng quy trình xét miễn, giảm thuế, hoàn thuế; kiên quyết không để nợ đọng thuế gia tăng; phấn đấu thu thuế đạt chỉ tiêu được giao. Kịp thời nắm bắt thông tin thị trường, giá cả hàng hóa để có chính sách, giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, điều hành, bình ổn giá phù hợp; bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân. Xây dựng đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến 2050.

Tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh năm 2023. Đẩy mạnh triển khai các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp tục xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao. Tiếp tục tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia và giải thể thao cấp tỉnh theo kế hoạch đề ra. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán năm 2024.

Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư giữa các cấp, các ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và xử lý đơn thư theo quy định; đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại tố cáo, khắc phục tình trạng giải quyết quá hạn luật định, nội dung giải quyết không chặt chẽ.

Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050và thực hiện Công bố Quy hoạch tỉnh theo Điều 38 Luật Quy hoạch (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các đơn vị liên quan lập kế hoạch để thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; quy hoạch ngành có liên quan đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Hoàn thành quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045. Hoàn thành hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định xét, công nhận thành phố Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Gò Dầu đạt chuẩn nông thôn mới.