Tây Ninh: Sản xuất công nghiệp tăng cao

Lũy kế 10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Tây Ninh tăng 17,48% so cùng kỳ.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, sản xuất công nghiệp thời gian qua bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của thị trường thế giới có phần hạ nhiệt tác động đến đầu ra của sản phẩm làm cho sản xuất của doanh nghiệp có phần chậm lại.

Khắc phục khó khăn, tận dụng tiềm năng và lợi thế, sản xuất công nghiệp Tây Ninh có bước phát triển khá. Tháng 10/2022, một số ngành tăng so tháng trước như sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 0,13%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,35% chủ yếu do điện mặt trời tang.

Ngoài ra, sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 0,63% trong đó sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột tăng nhẹ, sản xuất đường tăng 16,29% do nhà máy đã bước vào niên vụ sản xuất mới và hoạt động ngày càng ổn định hơn nên sản xuất tháng sau cao hơn tháng trước…

So với tháng trước ngành có chỉ số sản xuất tăng chủ yếu tập trung ở những ngành có thị trường tiêu thụ trong nước là chủ yếu, với những ngành mà nguồn đầu ra đa phần là xuất khẩu thì tháng 10/2022 này, lại giảm so tháng trước do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, lượng đơn hàng của một số doanh nghiệp có sự sụt giảm đáng kể.

Lũy kế đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá cao (+17,48%) so cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 17,7%, trong đó có nhiều ngành tăng, một số ngành tăng rất cao đã góp phần làm cho chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì mức tăng cao trong 10 tháng đầu năm như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 89,0%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 44,63%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 27,53%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 17,87%; công nghiệp dệt tăng 15,32%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 15,02%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 11,68%...

Với nhóm ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện, có tỷ lệ tăng 12,52% so cùng kỳ, trong đó tăng cao nhất là điện sản xuất từ bã mía (+37,24%), sản xuất điện mặt trời và điện thương phẩm lần lượt tăng 10,63% và 14,36%.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ngành công nghiệp là hoạt động cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải, tái chế phế liệu duy trì mức tăng cao (+17,85%) so cùng kỳ. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 7,27…