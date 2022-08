Ông Nguyễn Thanh Ngọc (phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh), vừa trao đổi nhanh với phóng viên Tiền Phong về một số nội dung liên quan kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chiều nay (2/8), ông Nguyễn Thanh Ngọc (phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh) cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 này, tình hình kinh tế - xã hội của Tây Ninh đạt mức tăng trưởng 5,2%, xếp thứ 4/8 tỉnh, thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, xếp thứ 9/19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

Thu ngân sách tinh khả quan, đến nay tiệm cận mức 60% dự toán năm 2022.

Về xuất khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho hay, Tây Ninh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố xuất khẩu tốt nhất cả nước.

Về thương mại, dịch vụ, ông Nguyễn Thanh Ngọc nói, Tây Ninh có mức tăng trưởng tốt, nhất là về du lịch. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, tỉnh cũng đã nhận diện một số tồn tại, hạn chế nên cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, nhằm phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo đà cho năm 2023.

Đề cập đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Ngọc nói, hiện nay, tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19, theo dõi sát sao dịch bệnh đậu mùa khỉ để có giải pháp phòng, chống hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh mong người dân tiếp tục tiêm mũi tăng cường vắc xin phòng COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cũng mong người dân Tây Ninh tích cực đóng góp, hiến kế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, phát triển địa phương mình nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.