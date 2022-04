Tây Nguyên sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch yêu cầu niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ tại đơn vị và bán đúng giá đã niêm yết; không để xảy ra các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Sở này cũng chỉ đạo các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh du lịch có sự chủ động rà soát các điều kiện liên quan đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19; ứng xử chuẩn mực với du khách F0 khi đến với Đắk Lắk.

Các địa phương có các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên sông hồ, thác nước được yêu cầu thường xuyên rà soát tất cả chương trình du lịch đã có, kiểm tra chất lượng và sửa chữa, nâng cấp các phương tiện phục vụ du lịch. Đặc biệt chủ các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị túc trực 24/24, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, nhất là trẻ em khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại đơn vị.

Ông Nguyễn Sơn Hưng, Trưởng phòng quản lý du lịch, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm này, với các khách sạn từ 1 đến 5 sao, số lượng phòng đạt từ 80 đến 100%. Những khách sạn chưa xếp hạng và nhà nghỉ, khách đặt phòng cũng trên 50%.

“Hiện vẫn còn lượng khách tiếp tục đăng ký. Số lượng du khách đặt phòng hầu hết đến từ các tỉnh trong cả nước, nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước…”, ông Hưng thông tin.

Tại Đắk Nông, Sở VH-TT&DL cũng có văn bản gửi các cơ sở du lịch, nhất là dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn tăng cường phòng ốc đón khách trong dịp lễ sắp tới.

Theo ông Lê Ngọc Quang- Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông, địa phương chưa phải là điểm du lịch lớn hút khách của các nước, song thời gian qua, lượng khách đến đây đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2022, Đắk Nông đón hơn 70.000 lượt khách, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu vui cho du lịch tỉnh Đắk Nông. Do lượng khách tăng “đột biến”, các điểm du lịch thời điểm đó bị quá tải, nhiều cơ sở lưu trú bị “cháy phòng”.

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ sắp tới, Sở VH-TT&DL địa phương này đề nghị các đơn vị quản lý điểm du lịch có kế hoạch, tổ chức thêm nhiều dịch vụ trải nghiệm thú vị, tăng thêm phòng đón khách lưu trú. Trong đó, các cơ sở du lịch cần tuân thủ đúng quy định về niêm yết, công khai giá cả các mặt hàng dịch vụ; tôn trọng, mến khách và hỗ trợ du khách đến Đắk Nông tham quan, trải nghiệm.

Đảm bảo các điều kiện phục vụ khách

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, để đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trước, trong và sau ngày nghỉ lễ, nhất là tại các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những hành vi làm giảm chất lượng hàng hóa.

Ngoài ra, Sở Du lịch Kiên Giang yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm…

Nhật Huy