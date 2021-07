Tàu sân bay Trung Quốc đang đóng ở đâu nếu so với siêu tàu sân bay Mỹ?

TPO - Một tàu sân bay mới, hiện đang được đóng ở Thượng Hải, là dấu hiệu dễ thấy nhất cho thấy lực lượng hải quân của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng về quy mô. Nó lớn hơn hai tàu sân bay hiện tại của Trung Quốc và khác ở các khía cạnh chính. Nhưng giới quan sát có vẻ thích so sánh con tàu này với các tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, tàu lớp Ford.

Hàng không mẫu hạm là ưu tiên chiến lược của các lực lượng hải quân hàng đầu thế giới. Các bên có kinh nghiệm như Hải quân Hoàng gia Anh, Hải quân Pháp (Marine Nationale) và Hải quân Ấn Độ đều đang trong quá trình đưa về hay trang bị các tàu sân bay mới. Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia có khả năng khác đều đang thực hiện các bước để gia nhập câu lạc bộ hàng không mẫu hạm. Nhưng không ở đâu sự nỗ lực được thấy rõ như ở Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã đưa vào biên chế hai tàu sân bay dựa trên thiết kế của lớp Đô đốc Kutzenov của Nga. Nhưng tàu sân bay thứ ba của họ, được gọi là Type-003, hứa hẹn sẽ đưa PLAN lên một tầm cao mới.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ, nước dẫn đầu thế giới trong nhiều thập kỷ về công nghệ này, cũng đang hiện đại hóa với một lớp siêu tàu sân bay mới. Con tàu lớp Ford đầu tiên, USS Gerald R. Ford (CVN-78) được đưa vào hoạt động vào năm 2017. Mặc dù đã gặp một số vấn đề ban đầu nhưng nó vẫn là tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.

Type-003 có kích thước rất gần với các tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Và mặc dù định nghĩa còn mơ hồ, nhưng có vẻ công bằng khi mô tả nó như một “siêu tàu sân bay”.

Hình ảnh vệ tinh thương mại mới từ công ty Kompsat cho phép giới quan sát xem xét kích thước và bố cục của Type-003, so sánh nó với tàu Ford.

Hình ảnh cho thấy nó dài khoảng 320m, ngắn hơn Ford khoảng 13m. Và có vẻ như tàu Trung Quốc còn ngắn hơn nữa nếu bạn đặt hai con tàu cạnh nhau.

Tuy nhiên, tàu Trung Quốc có sàn đáp hẹp hơn, chiều rộng khoảng 73m của nó rất giống với các tàu sân bay Type-001 và Type-002 trước đó. Có thể có lý do liên quan đến hậu cần cho việc này, chẳng hạn như kích thước ụ tàu. Hoặc có thể đơn giản là các nhà hoạch định Trung Quốc hài lòng với chiều rộng của các tàu sân bay hiện tại.

Tuy nhiên, bước thay đổi lớn so với các tàu sân bay hiện tại là cách máy bay sẽ được đưa vào hoạt động. Con tàu mới là loại CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery, nghĩa là có máy phóng máy bay) trong khi hai chiếc đầu tiên là STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery: cất cánh đường băng ngắn). Giống như Ford, Type-003 được cho là sử dụng Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) thay vì máy phóng hơi nước. Điều này sẽ hứa hẹn mang lại sơ tốc cho máy bay lớn hơn. Đây là một công nghệ tiên tiến được cho là ít đáng tin cậy hơn cho đến nay trên tàu Ford, mặc dù mọi thứ đang được cải thiện. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức, nó vẫn được coi là con đường phía trước và chúng ta không nên cho rằng người Trung Quốc sẽ gặp phải những vấn đề tương tự tàu Mỹ. Đối với Trung Quốc, việc đi thẳng đến EMALS và bỏ qua máy phóng hơi nước là thực dụng, cho dù họ chưa từng chế tạo máy phóng hơi nước.

Type-003 có ba máy phóng với hai ở mũi tàu và một ở vị trí thắt lưng. Con số này ít hơn một chiếc so với Ford, giống như các tàu sân bay trước đó của Mỹ dùng máy phóng hơi nước, cũng có bốn máy phóng.

Máy phóng, vốn đang thiếu trên các tàu sân bay hiện tại của Trung Quốc, sẽ cho phép tàu mang các loại máy bay mới. Một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không cánh cố định mới (AEW & C) KJ-600, dự kiến ​​sẽ được đưa lên.

Các máy bay mới khác dự kiến ​​sẽ bao gồm phiên bản trên tàu sân bay của tiêm kích tàng hình FC-31 (J-31). Một bản mô phỏng kích thước đầy đủ của tàu sân bay mới kèm theo tiêm kích FC-31 gần đây đã xuất hiện tại một địa điểm thử nghiệm ở Vũ Hán. Máy bay nói chung sẽ tương đương với F-35C Lightning-II trên tàu Ford. Tuy nhiên, FC-31 có hai động cơ và có thể có khoang chứa vũ khí bên trong lớn hơn.

Có khả năng chiếc máy bay mới này sẽ mất một thời gian để đưa vào hoạt động nên Type-003 có thể bắt đầu hoạt động với các tiêm kích J-15.