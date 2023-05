Tàu metro số 1 TPHCM bị vẽ bậy: Đã khôi phục nguyên trạng

TPO - Liên quan đến vụ việc đoàn tàu metro số 1 TPHCM bị bôi bẩn, sáng 3/5, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy, các toa tàu đã sạch sẽ, trở lại nguyên trạng ban đầu.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, trước đó, ngày 30/4, một toa tàu của đoàn tàu số 3, thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đỗ ở depot Long Bình (TP Thủ Đức) bị vẽ bậy với các hình sơn dạng graffiti (phong cách đường phố).

Từ khi phát hiện vụ việc vào lúc 4h30 ngày 30/4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cùng nhà thầu Hitachi và Công ty bảo vệ Thái Long (thầu phụ của nhà thầu Hitachi) đã báo cáo Công An TP Thủ Đức, xem xét, kiểm tra hiện trường, truy xuất camera an ninh vào cùng ngày.

“Trong ngày 1/5, Ban Quản lý đường sắt đô thị đã yêu cầu nhà thầu dùng dung môi để tẩy rửa và đến sáng sớm ngày 2/5, nhà thầu đã khắc phục hoàn toàn các toa tàu bị vẽ bậy, các toa tàu đã sạch sẽ, trở lại nguyên trạng ban đầu”- đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM thông tin.

Cũng trong ngày 2/5, Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, Tư vấn và nhà thầu Hitachi đã họp chính thức để phối hợp điều tra vụ việc và hướng dẫn các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn hơn nữa cho Khu vực depot Long Bình trong thời gian tới.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, hiện nay, các đoàn tàu đang được đỗ tại depot Long Bình, là khu vực quản lý của nhà thầu Hitachi và gói thầu hiện cũng chưa được bàn giao nên việc quản lý tài sản thuộc trách nhiệm của nhà thầu Hitachi.

“Ban Quản lý Đường sắt đô thị và nhà thầu sẽ phối hợp với Công an TP Thủ Đức để điều tra kỹ lưỡng về vụ việc vẽ bậy tàu lần này để có biện pháp với những cá nhân có hành động sai trái với tài sản của một trong những dự án trọng điểm của thành phố và quốc gia”- Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, từ giữa tháng 5/2022, toàn bộ 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được tập kết về depot Long Bình (TP Thủ Đức) để tiến hành công tác vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào khai thác.

Đến tháng 6/2022, hai đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 đã bị bôi bẩn (bằng hình vẽ graffiti) trên thân và đầu tàu. Sau đó, nhà thầu đã thực hiện việc tẩy xóa và khôi phục nguyên trạng với khu vực bị bôi bẩn.

Tuyến metro số 1 TPHCM là dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2012.

Metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa dài khoảng 61m, chở được 930 khách.

Đến thời điểm này, dự án metro số 1 TPHCM đạt khoảng 95% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ công trình vào cuối năm 2023.

Depot Long Bình (TP Thủ Đức) hiện thuộc phạm vi quản lý của nhà thầu dự án. Đây là khu vực thi công toà nhà điều hành tuyến metro số 1, xưởng bảo trì, bảo dưỡng và bãi đậu tàu với tổng diện tích 26 ha. Tại đây có 2 lớp bảo vệ, trong đó 1 lớp bảo vệ của nhà thầu ngay cửa cổng ra vào. Riêng khu vực bãi đậu tàu, nhà thầu cũng bố trí bảo vệ túc trực và được gắn nhiều camera giám sát an ninh.