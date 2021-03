Tàu Ever Given bị “khui” chạy quá tốc độ trước khi vào kênh đào Suez, còn từng gây tai nạn

TPO - Con tàu Ever Given làm tắc nghẽn kênh đào Suez mới nhúc nhích được một chút, đem đến hy vọng rằng tình hình lưu thông ở đây sẽ sớm được giải tỏa. Trong khi những người dõi theo Ever Given mừng rỡ vì thấy nó được giải phóng một phần, thì con tàu này bỗng bị “tố” rằng đã chạy quá tốc độ cho phép trước khi vào kênh đào, lại còn từng gây tai nạn trong quá khứ.

Mấy ngày gần đây, ai cũng mong tàu Ever Given sớm thoát khỏi nơi mắc kẹt, trả lại con đường thông thoáng cho hàng trăm tàu chở hàng khác đang chờ đợi. Tuy nhiên, sự vui mừng vì Ever Given vừa nhích được mũi và đuôi ra khỏi bờ đất cũng không khiến các nhà chức trách bỏ qua những vấn đề của nó.

Theo hãng tin Bloomberg thì trước khi mắc cạn, Ever Given dường như đã chạy quá tốc độ cho phép do Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez đặt ra.

Tốc độ ghi lại được lần cuối cùng của Ever Given trước khi nó mắc cạn là 13,5 hải lý/ giờ, trích từ dữ liệu của chính con tàu này. Trong khi tốc độ tối đa được cho phép khi đi qua kênh đào Suez là từ 7,6 đến 8,6 hải lý/ giờ.

Ever Given được cho là đã chạy quá tốc độ cho phép trước khi vào kênh đào Suez. Ảnh: Ya Ray Yang/ Vessel Finder.

Tờ Japan Times cũng báo cáo rằng Ever Given đi với tốc độ 13,5 hải lý/ giờ, bất chấp quy định, và nói thêm rằng có hai hoa tiêu của kênh đào cũng đang ở trên tàu khi tàu đâm vào bờ.

Chris Cillard, một thuyền trưởng không liên quan đến vụ việc, nói với hãng tin Bloomberg rằng đôi khi, tàu sẽ tăng tốc để kiểm soát tốt hơn khi có gió to. Ông Cillard nói: “Tăng tốc tới một mức độ nhất định là khá hiệu quả. Nhưng tăng hơn mức đó lại sẽ phản tác dụng, vì mũi tàu sẽ bị hút sâu xuống nước”.

Tàu Ever Given cũng không có tàu kéo hộ tống khi đi qua kênh đào, theo Bloomberg. Còn hai tàu đi ngay trước nó được cho là đều có tàu hộ tống, dù tàu hộ tống không phải là yêu cầu bắt buộc (nhưng sẽ an toàn hơn).

Tàu qua lại ở kênh đào Suez. Ảnh: GCaptain.

Ban đầu, các nhà chức trách nói rằng con tàu khổng lồ Ever Given bị mắc kẹt là do gió mạnh và bão cát, nhưng các chuyên gia vận chuyển hàng hải cho rằng, phần lớn những sự cố thế này là do lỗi của con người. Những báo cáo cũng cho thấy, ít nhất một con tàu khác đã quyết định đợi đến khi gió dịu đi rồi mới băng qua kênh đào. Nhưng Ever Given thì cứ đi, lại còn đi quá tốc độ, nên có lẽ, nguyên nhân nó mắc kẹt không đơn thuần là do gió.

Những con tàu kéo đang cố kéo tàu Ever Given ở kênh đào Suez, ngày 29/3. Ảnh: Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez/ AFP/ Getty Images.

Tuy nhiên, việc đi quá tốc độ và gây vụ tắc nghẽn hiện tại không phải là lần đầu tiên Ever Given gặp sự cố. Năm 2019, con tàu này từng va chạm với một chiếc phà nhỏ ở Đức, theo tờ Wall Street Journal. May là trên phà lúc ấy không có khách, nên vụ va đụng với Ever Given khổng lồ chỉ khiến phà bị hỏng và người lái bị thương nhẹ.

Thời điểm ấy, Ever Given đang đi trên sông Elbe gần Hamburg thì va phải phà. Ever Given đã không hề dừng lại sau vụ va quệt mà cứ thế đi tiếp để tránh bị bắt dừng lại khẩn cấp trên tuyến đường thủy đông đúc, theo FleetMon, một cơ sở dữ liệu hàng hải toàn cầu.

Cuộc điều tra sau đó cho biết rằng thuyền trưởng của Ever Given không có lỗi trong vụ va chạm, mà lỗi (lại) là do gió to.

Hình ảnh từ trên không cho thấy những chiếc tàu đang đợi ở đầu phía Nam của kênh đào Suez vì chưa thể băng qua. Ảnh: Mahmoud Khaled/ AFP.

Hiện tàu Ever Given đã xê dịch được một chút ở kênh đào Suez, nhưng chưa biết đến khi nào nó mới có thể đi ra chỗ khác và được kiểm tra, để các tàu khác lưu thông bình thường.

Thục Hân