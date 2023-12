Tàu cổ trồi lên bờ biển Hội An có thể là ghe bầu của dân buôn xưa, làm từ gỗ mun quý hiếm

TPO - Do nước lớn hiện chưa thể trục vớt đưa tàu lên, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực bảo vệ hiện trường nơi phát hiện xác tàu nghi tàu cổ. Lãnh đạo thành phố Hội An giao Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An nghiên cứu, khảo sát cụ thể để có phương án trục vớt thân tàu, cần thiết sẽ mời thêm Viện khảo cổ tham gia nghiên cứu