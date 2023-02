Tàu cao tốc Phú Quý Island hoạt động trở lại với nhà vận hành mới Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng

Hiện tại con tàu Phú Quý Island là một trong những tàu cao tốc chất lượng sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid 19 và ảnh hưởng nền kinh tế đã ngừng hoạt động một thời gian và chính thức hoạt động trở lại với nhà vận hành mới Công ty Du lịch Bờ Cát Vàng.

Công ty TNHH Truyền Thông Sự Kiện Và Du Lịch Bờ Cát Vàng đi vào khai thác và vận hành do bà Nguyễn Thị Nhuần (nghệ danh Thùy Dương) là Founder & CEO. Người đẹp được biết đến là một doanh nhân tại Bình Thuận, không chỉ là Hoa hậu Trí tuệ Hoa hậu Doanh nhân Hoàn cầu bản lĩnh tài giỏi mà cô hiện còn đảm trách nhiều vai trò như Giám đốc Ban kết nối doanh nghiệp và cộng đồng tại Viện Đào tạo và phát triển doanh nhân Việt Nam, CEO Tạp chí Du Lịch Doanh Nhân, CEO và Founder Cộng đồng Doanh nhân 3 miền và thành viên các hội, câu lạc bộ tại các tỉnh thành…

Doanh nhân Nguyễn Thị Nhuần cho biết sẽ chọn ngày 10/03/2023 để chính thức khai trương lại con tàu tuy nhiên ngày đón khách và vận hành sẽ là ngày 17/03/2023. Công ty đã có lịch tàu cho tháng 3/2023 và tháng 04/2023.

Giá vé giường nằm cho 1 hành khách là 400.000 đồng. Đối với người dân đảo Phú Quý theo CCCD sẽ áp dụng ưu đãi giảm thêm 50.000 đồng/ vé/ khách, Và người dân Bình Thuận theo CCCD sẽ áp dụng ưu đãi giảm thêm 30.000 đồng/ vé/ khách.

Nhân dịp khai trương công ty đã áp dụng chính sách khuyến mãi như: Giảm 5%/ 1 chiều hoặc 10% /vé khứ hồi đối với những khách hàng đặt mua vé từ ngày 15 - 25/02/2023 (áp dụng với ngày thường)

Riêng ngày 10/03 – 20/03 giảm cho các khách mua vé trong thời điểm này giảm 5%/ vé (áp dụng với ngày thường). Ngoài ra Tàu Phú Quý Island còn tổ chức chương trình tích điểm đổi quà với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Tàu cao tốc Phú Quý Island - Tàu đi Đảo Phú Quý là loại hiện đại, tàu có kết cấu một thân với vận tốc trung bình đạt từ 23-24 lý/1 giờ; Chạy được sóng 4m, được thiết kế bằng vỏ thép, chiều dài 46,89 mét, chiều rộng 7,2 mét với số lượng chở đuợc 260 khách. Thời gian dự kiến di chuyển từ Phú Quý - Phan Thiết và ngược lại chỉ mất 2h45 phút đến 2h50 phút.

Bên trong tàu được thiết kế như xe ô tô giường nằm giúp cho hành khách tạo cảm giác đỡ bị say sóng nhiều hơn so với tàu khác, rộng rãi và thoải mái, thuận tiện cho quý khách ra vào tham quan chụp ảnh check in. Giường có thể gập từ 90⁰ đến 160⁰ thuận tiện cho cả cảm giác ngồi và nằm.

Tàu có 3 lối đi và có địa điểm boong tàu check-in rất rộng và đẹp, tiện nghi giúp bạn tha hồ tham quan, ngắm cảnh thiên nhiên trong suốt hành trình, check-in mà không sợ làm phiền đến người khác. Bên trên giường còn được thiết kế khay để thức ăn nước uống khi cần thiết. Tàu có hệ thống thiết bị PCCC, cứu sinh, phao bè,.. hiện đại đảm bảo an toàn hàng hải cao nhất. Tất cả các khoang đều được trang bị máy lạnh, nhà vệ sinh cao cấp.

Trên tàu có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ nhu cầu giải trí của hành khách. Ngoài ra còn có khu vực chụp ảnh check in, đàn guitar, loa ngoài trời để phục vụ du khách văn nghệ trên suốt cuộc hành trình. Gió biển mơn man, nước xanh tươi mát, trời cao lồng lộng cùng khung cảnh thiên nhiên đẹp mê hồn của đảo Phú Quý chắc chắn sẽ là những bù đắp xứng đáng cho hành trình vượt biển khó khăn của quý khách.

Nhân dịp này công ty TNHH Truyền Thông Sự Kiện Và Du Lịch Bờ Cát Vàng cũng tổ chức khai trương phòng vé tại số 201 Phạm Văn Đồng, phường Hưng Long, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

