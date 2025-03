Tàu cá với 3 thuyền viên chìm trên biển Kiên Giang

TPO - Nhận được tin báo về một tàu cá chìm ngoài khơi đảo Nam Du, Đồn Biên phòng Nam Du (Kiên Giang) huy động lực lượng, phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm và trục vớt phương tiện, cứu hộ thành công 3 thuyền viên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 12/3, tàu cá số hiệu KG-60535-TS do ông Nguyễn Em (SN 1978, trú ấp An Phú, xã Nam Du, làm thuyền trưởng và chủ tàu) đang neo đậu cách bờ biển xã Nam Du khoảng 2 hải lý về phía Tây thì bất ngờ bị chìm do phá nước. Trên tàu có 3 người.

Ngay khi sự cố xảy ra, các tàu cá đang hoạt động gần đó đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời cứu vớt toàn bộ thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của cả ba người đều ổn định.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Nam Du đã cử một tổ công tác gồm 5 cán bộ, huy động tàu của hợp tác xã Nam Du đến khu vực tàu bị chìm để tìm kiếm và trục vớt.

Sau hơn 8 giờ tìm kiếm, chiều cùng ngày đã xác định được vị trí tàu cá chìm. Lực lượng chức năng cùng các phương tiện và ngư dân địa phương đã phối hợp trục vớt thành công tàu và lai dắt về bờ. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 80 triệu đồng.