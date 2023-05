Tass: Ukraine triển khai hàng chục nghìn binh sĩ, sẵn sàng phản công ở Zaporozhye

TPO - Các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ để chuẩn bị cho một cuộc phản công ở Vùng Zaporozhye.

Ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào “We Are Together with Russia” ngày 4/5 cho biết trên Tass: “Hiện có vài chục nghìn binh sĩ Ukraine đang tập trung ở tiền tuyến Vùng Zaporozhye. Họ có đủ lực lượng để thực hiện một cuộc tấn công.”

Ngày 30/4, ông Rogov tiết lộ phía Ukraine đã hoàn thành việc triển khai Lữ đoàn tấn công đường không số 46, cũng như các lữ đoàn 116 và 118 đến khu vực Zaporozhye, ngoài 12.000 binh sĩ đã tập trung trước đó ở gần Gulyaipole và Orekhov.

Theo đánh giá của ông Rogov, trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công ở khu vực này, các đơn vị Ukraine sẽ tránh giao tranh trong các thành phố do thiếu lực lượng, và sẽ tiến ra Biển Azov ở phía Đông Melitopol để chia cắt hành lang trên bộ tới Crimea.

Cũng theo ông Rogov, cuộc tấn công vào ban đêm của các lực lượng Nga vào thành phố Zaporozhye (do Ukraine kiểm soát) đã nhắm trúng ba cơ sở mà quân đội Ukraine sử dụng cho các hoạt động chiến đấu.

"Đêm qua đã có ba cuộc tấn công nhằm vào ba cơ sở ở thành phố Zaporozhye", ông Rogov nói, và cho biết thêm rằng một trong những cơ sở này có liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Trước đó một ngày, 3/5, ông Rogov nói với Tass rằng một cuộc tấn công tên lửa của lực lượng Nga vào một địa điểm huấn luyện của quân đội Ukraine ở thành phố Zaporozhye đã khiến đối phương thiệt hại hàng chục binh sĩ.

Kiev hiện chưa bình luận về các thông tin này.

Minh Hạnh