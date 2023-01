Tapestry Gives: Đóng góp, sẻ chia cho xã hội và cộng đồng

Tại Tapestry, chúng tôi nhận thức tầm quan trọng trong việc hoạt động kinh doanh với mục đích rõ ràng và tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội thông qua những chương trình đóng góp và hỗ trợ cho cộng đồng.

Hoạt động tình nguyện và sẻ chia là một trong những chiến lược cốt lõi để giúp công ty phát triển với tập thể nhân viên cùng cống hiến thời gian và nguồn lực cho xã hội ngày nay. Công ty tự hào đã hoàn thành sớm mục tiêu hướng đến năm 2025 đạt được 100.00 giờ tình nguyện chỉ trong năm 2022.

Sự thành công này tạo nên nhờ vào sức mạnh tập thể của hàng ngàn thành viên trên toàn cầu; tất cả điều này thể hiện sức mạnh của việc chung tay góp sức và chia sẻ.

Và chưa dừng lại ở đó, Tapestry tiếp tục cam kết hướng tới cột mốc 500.000 giờ tình nguyện trong năm 2030 vì hơn ai hết, tất cả chúng tôi đều có đam mê chia sẻ và lòng bác ái. Tất cả nhân viên trong Tập đoàn Tapestry sẽ luôn cùng chung tay góp phần tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn và tạo nên những thay đổi tích cực vững bền cho cộng đồng và xã hội.

Công ty luôn khuyến khích nhân viên dành thời gian để thực hiện hành động ý nghĩa này ở những địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Bằng việc thông qua những nghĩa cử quyên góp từ thiện và đi thiện nguyện, công ty đã góp phần thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội để đảm bảo rằng tất cả chúng ta cùng tiến bước về một tương lai tốt đẹp.

Với chương trình từ thiện hàng năm của tập đoàn mang tên Tapestry Gives, vào ngày 4/11/2022 vừa qua, công ty Coach Việt Nam kết hợp cùng công ty đối tác đã có chuyến đi thiện nguyện tới hai địa điểm: Trường tiểu học B Vĩnh Chánh và Trung tâm bảo trợ xã hội tọa lạc tại tỉnh An Giang. Đoàn Coach Việt Nam có 30 nhân viên tham gia đã tiến hành trao tặng 150 phần quà (bao gồm đồng phục, sách vở và bánh kẹo) và học bổng cho con em có hoàn cảnh khó khăn từ lớp 1 tới lớp 3. Sau đó đoàn đã tới thăm hỏi và trao tặng các phần quà thiết yếu cho các cụ già neo đơn, người khuyết tật và trẻ em cơ nhỡ ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh An Giang

Với nghĩa cử này, Coach Việt Nam hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vật chất và tinh thần cho xã hội và cộng đồng địa phương để chung tay san sẻ và nhân rộng tình yêu thương và lòng bác ái tới những người có hoàn cảnh khó khăn.