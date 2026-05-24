Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Tập phim Doraemon về Việt Nam gây sốt, tỉ mỉ đến từng chi tiết văn hóa

Thiện Dư

HHTO - Doraemon ra mắt tập phim đặc biệt về Việt Nam, gây sốt vì những chi tiết địa danh, văn hóa được khắc họa thú vị.

Sau thời gian dài khiến khán giả chờ đợi, tập phim Doraemon về Việt Nam đã chính thức ra mắt. Những hình ảnh về địa danh, ẩm thực và văn hóa Việt Nam được khắc họa nổi bật, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán và được khen ngợi bởi cư dân mạng.

705420460-17951183544169669-3522746292432286601-n.jpg

Trên Threads, khán giả dành nhiều lời tán dương cho cách thể hiện tỉ mỉ, chi tiết các chi tiết thuần Việt đến từ đoàn làm phim hoạt hình Doraemon. Nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Bưu điện TP.HCM, Cầu Rồng Đà Nẵng, Phố cổ Hội An... được lồng ghép đặc sắc, dễ nhận biết. Ngoài ra, nhiều món ăn như cơm tấm, bánh mì... đều được tái hiện chuẩn xác, ngon miệng trên màn ảnh.

7013123359918660969264965636384501027774721n-1779301236905-1779301237052565411786.jpg
7014374609936747367456322412817601608993444n-1779301234616-17793012347411352121504.jpg
705988627-17951183565169669-3396405983333396409-n.jpg
705306261-17951183526169669-1136426633787506484-n.jpg

​Thêm vào đó, những chi tiết văn hóa thú vị khác như mặc áo dài dạo phố, kẹt xe, ăn hàng quán lề đường đều được đề cập khéo léo, dễ thương. Một chi tiết khiến người xem bàn luận và tự hào chính là văn hóa thả đèn lồng đã được hạn chế từ lâu để hạn chế cháy nổ và bảo vệ môi trường, cũng như hình ảnh chữ S có thêm 2 chấm cạnh bên (trên tên cửa hàng áo dài) như một cách tinh tế để thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam.

705907418-17951183553169669-7834049247274496523-n.jpg
706101899-17951183592169669-3055344045953299714-n.jpg
706054301-17951183535169669-3377141288491878015-n.jpg
7001099699918662202598173161492783551037829n-1779301237632-1779301239307659585468.jpg
Những chi tiết văn hóa Việt Nam được khắc họa khéo léo.

Tập anime mới của Doraemon mang tên "Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam" xoay quanh việc Shizuka dành sự yêu thích cho đất nước Việt Nam, và hy vọng một ngày nào đó có thể đến đây du lịch. Với mong muốn chiều lòng cô bạn, Nobita ngỏ lời mượn Cánh cửa thần kỳ từ Doraemon. Song vì đã mang cánh cửa đi bảo trì, Doraemon đã dùng một món bảo bối khác, phối hợp cùng em gái Doremi để tổ chức một chuyến đi ý nghĩa, đáng nhớ cho Nobita và Shizuka.

7014374609936747367456322412817601608993444n-1779301234616-17793012347411352121504.jpg
706017242-17951183574169669-4238779789003962263-n.jpg

Trước đó, Doraemon từng thực hiện một số tập phim đặc biệt khác về các nền văn hóa, quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Thái Lan. Không chỉ là cách "vuốt ve" người hâm mộ quốc tế, các tập phim đặc biệt này của Doraemon nhận về sự đánh giá cao về sự nghiên cứu, sản xuất kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.

1.jpg
Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển công phá rạp Việt.

Thời điểm tháng 5 cũng là lúc Doraemon gây sốt màn ảnh rộng Việt Nam. Trong năm 2026 này, thương hiệu anime quốc dân trở lại với phiên bản mới của Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt. Sau 5 ngày ra rạp, phim chiếm hạng 1 phòng vé và vượt mốc 80 tỷ đồng. Hiện tại, dự án được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục trước đó do phần Cuộc Phiêu Lưu Vào Thế Giới Trong Tranh, thậm chí lấy lại "ngai vàng" doanh thu anime mọi thời đại tại Việt Nam.

702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg
Thiện Dư
#anime #Doraemon

Xem thêm

Cùng chuyên mục