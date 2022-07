Ngày 24/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Tiến Cường (HEAD Tiến Cường - trụ sở số 2 ngã tư thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức chương trình "Tập huấn kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn" cho người dân địa phương và khách hàng. HEAD Tiến Cường hi vọng sau buổi tập huấn này, người tham gia giao thông sẽ có những trải nghiệm thú vị và bổ ích để tiếp tục cải thiện kỹ năng lái xe, từ đó có thể tham gia giao thông một cách tự tin và an toàn hơn.

PV