Tạp chí CAND xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Bộ Công an

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 18/8 đã diễn ra Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Công an nhân dân– Cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Công an nhân dân (CAND) dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng chỉ đạo Tạp chí CAND; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội…các cộng tác viên trong và ngoài lực lượng CAND.

Báo cáo kết quả công tác Tạp chí CAND giai đoạn 2018 - 2022, Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, phụ trách Tạp chí CAND cho biết, từ năm 2018 đến nay, Tạp chí CAND đã xuất bản 220 số với gần 6.000 bài viết. Với tư cách là tạp chí đầu ngành của lực lượng Công an, Tạp chí CAND đã luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích và định hướng chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổng kết lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật.

Nội dung bài viết trên các ấn phẩm của Tạp chí CAND không chỉ có tác dụng thông tin mà còn có giá trị định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức, tạo điều kiện cho lãnh đạo Công an các cấp cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, nắm vững, vận dụng đúng đắn vào tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, bảo đảm tính thống nhất trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Bên cạnh việc tổ chức tốt công tác biên tập, xuất bản, in, phát hành và xây dựng đội ngũ cộng tác viên, những năm qua Tạp chí CAND còn thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo toàn diện các mặt công tác về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội thông qua chuẩn bị và phối hợp chuẩn bị các bài viết đăng trên các báo, tạp chí.

Thiếu tướng Mã Duy Quân khẳng định, có được kết quả trên là do Tạp chí CAND luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; sự đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo ban biên tập và cán bộ, chiến sĩ làm công tác Tạp chí; sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Công an các đơn vị, địa phương, nhất là sự cộng tác, ủng hộ của đội ngũ cộng tác viên, đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an. Đây là nhân tố quan trọng, then chốt quyết định chất lượng công tác tạp chí…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Tạp chí CAND có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của lực lượng CAND, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; xây dựng lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định sự thành công của Tạp chí CAND hôm nay chính là nhờ sự nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thử thách của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, biên tập viên, công nhân viên Tạp chí; cùng với đó là sự đồng hành, gắn bó, cộng tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, nhân tố rất quan trọng, góp phần tạo nên sức sống, sự đa dạng và tính hấp dẫn của Tạp chí CAND, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, của đội ngũ cộng tác viên đối với Tạp chí CAND thời gian qua; mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phối hợp, cộng tác nhiệt tình trong thời gian tới.

Ngoài ra, Đại tướng Tô Lâm đã thông tin tới đại biểu về một số tình hình, kết quả công tác công an thời gian qua. Nhất là những diễn biến phức tạp mới của tình hình tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng. Những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trước yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số - xã hội số; kết quả bước đầu và ý nghĩa quan trọng của Dự án Dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai Đề án 06 của Chính phủ; mục tiêu, ý nghĩa, giải pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới Tạp chí CAND tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND để nghiên cứu, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...