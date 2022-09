Tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt, lừa thuê hàng chục ô tô rồi đem bán

TPO - Ngày 22/9, Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đó, làm rõ số tiền các đối tượng chiếm đoạt là hơn 15 tỷ đồng; thu giữ 22 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan.

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ và điều tra cơ bản, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây nghi vấn thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe đem cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, đây là một đường dây chuyên nghiệp, hoạt động khép kín từ việc thuê đến làm giả giấy tờ rồi đi cầm cố. Các đối tượng không chỉ hoạt động phạm tội tại tỉnh Nghệ An mà còn tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa… Cầm đầu đường dây trên là Đậu Đức Bằng (SN 1991, trú tại huyện Quỳnh Lưu) và Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1991, trú tại thị xã Hoàng Mai); cả hai đều không có việc làm ổn định nhưng ham chơi, đua đòi. Quá trình điều tra xác định, Bằng và Tĩnh có vai trò chính trong việc đi thuê xe; để tạo niềm tin cho bị hại, các đối tượng đóng vai là những doanh nhân trẻ thành đạt, chuyên làm các dự án lớn. Bộ đôi này lên mạng tìm kiếm những công ty, cửa hàng kinh doanh chuyên cho thuê ô tô tự lái ở nhiều tỉnh, thành khác nhau để thuê xe. Xe sau khi thuê được đưa về tỉnh Nghệ An rồi làm giả các loại giấy tờ như giấy mua bán xe, chuyển nhượng xe, giấy uỷ quyền về việc mua bán xe, sau đó bán cho Hồ Trọng Tâm (SN 1989), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Điều đáng nói, mặc dù biết các xe của Bằng và Tĩnh là do lừa đảo mà có nhưng Tâm vẫn đồng ý mua với giá tiền từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe. Để tạo vỏ bọc cho mình nhằm tránh việc bị hại nghi ngờ, ngoài việc đóng giả là những doanh nhân trẻ thành đạt, Bằng và Tĩnh thường thuê xe với giá cao, hợp đồng dài hạn, trả tiền đúng kỳ. Ngoài ra, các đối tượng sẵn sàng trả tiền thuê trước nhiều tháng nên các bị hại thường không nghi ngờ. Chính vì vậy, ngoài các loại xe thông thường thì Bằng và Tĩnh còn thuê được những xe với giá trị gần 1,2 tỷ đồng. Giá tiền thuê xe giao động từ 600.000 đồng/ngày đến 1.200.000 đồng/ngày. Thời gian hợp đồng thường thuê kéo dài nên cho tới thời gian các đối tượng bị bắt giữ, hầu như không có bị hại nào biết xe của mình đã bị làm giả giấy tờ, bán hoặc cầm cố cho người khác. Sau khi điều tra, xác minh, ngày 17/9, các tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ đối tượng Đậu Đức Bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hồ Trọng Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Tĩnh hiện đang bị Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tạm giữ vì liên quan tới một vụ án khác. Quá trình điều tra, đến nay, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khám xét nhiều địa điểm liên quan các đối tượng, đồng thời thu giữ 22 xe ô tô các loại cùng nhiều loại giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội. Cùng với việc tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, CQĐT cũng đang phối hợp các đơn vị liên quan thu giữ 5 ô tô còn lại mà các đối tượng đã thuê rồi mang đi cầm cố. Thu Hiền