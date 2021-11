Tặng máy tính cho học sinh nghèo vùng biên

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội và bạn bè đồng nghiệp tài trợ số tiền 500 triệu đồng để trang bị máy tính cho học sinh một trường vùng cao biên giới.

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, vừa qua, Công an tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao phòng học máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

Chia sẻ tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Hoàng Xuân Thuận cho hay với một phòng học máy tính hiện đại sẽ giúp 238 học sinh của trường có điều kiện học tập tốt hơn, giúp các em học sinh biên giới được tiếp cận giáo dục bình đẳng

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Bính Xá thuộc huyện Đình Lập vốn là một huyện vùng cao biên giới khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Địa bàn có 18 dân tộc cùng chung sống, người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp... Hiện nay, nhiều trường học của huyện Đình Lập đều thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị phòng học bộ môn nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học của nhà trường.

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua khảo sát, Công an tỉnh đã lựa chọn trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Bính Xá để đặt phòng học máy tính gắn với các hoạt động an sinh xã hội. Việc thực hiện, lựa chọn trường khu vực biên giới này theo đề nghị của Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm và bạn bè đồng nghiệp, nhà tài trợ của chương trình.

Theo đó, phòng học được trang bị 35 bộ máy vi tính kết nối mạng, có hệ thống điều hòa, máy hút ẩm, bàn, ghế và các thiết bị hỗ trợ về kỹ thuật đảm bảo phục vụ nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường với tổng giá trị phòng học máy tính là 400 triệu đồng.

Cùng với lắp đặt phòng học máy tính, Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm và Công an tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà đồ dùng phục vụ công tác, học tập, sinh hoạt cho các đơn vị vũ trang, nhà trường, các gia đình chính sách, các học sinh nghèo trên địa bàn với số tiền là 100 triệu đồng.