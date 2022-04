Tăng cường ứng trực, cứu hộ tại các bãi biển

TP - Từ việc nhiều khách du lịch bị đuối nước, mất an toàn trong kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, chính quyền một số địa phương trọng điểm du lịch biển phía Nam đã tăng cường, siết chặt an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách dịp 30/4 và 1/5.

Ứng trực kiểm soát, cứu hộ tại các bãi biển Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, đơn vị này đã yêu cầu các huyện, thành phố có biện pháp rào chắn đường mòn, lối mở dẫn xuống các bãi tắm tự phát; lắp các biển, bảng, cờ hiệu cảnh cáo khu vực nguy hiểm, cấm tắm biển; tổ chức lực lượng tuần tra, chốt trực nhắc nhở, ngăn du khách tự ý xuống tắm biển tại những nơi cấm tắm biển. Đối với các dự án du lịch ven biển, chủ đầu tư phải tổ chức bảo vệ trực thường xuyên và chịu trách nhiệm ngăn du khách sử dụng vị trí dự án tổ chức tắm biển, ăn uống, xả rác. Các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ biển phải bố trí cứu hộ, trang bị đầy đủ phương tiện cấp cứu thủy nạn, phân công lịch trực đảm bảo an toàn cho du khách. Theo ông Hàng, dự kiến dịp lễ 30/4 này, các cơ sở lưu trú trong tỉnh sẽ đạt trên 80% công suất. Trong đó, các khách sạn từ 3 sao trở lên sẽ đầy khách. “Sở Du lịch tiếp tục khuyến cáo du khách nên chuẩn bị kỹ cho kỳ nghỉ, kiểm tra để đảm bảo đã đặt được phòng khách sạn trước khi khởi hành thông qua các kênh uy tín và cần được xác nhận đã đặt phòng thành công thông qua tin nhắn, email. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, tắm biển, cần tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, các sản phẩm du lịch nhằm mang đến kỳ nghỉ an toàn, vui tươi cho du khách”, ông Hàng nói. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5, Vũng Tàu, sẽ đón khoảng 250.000 lượt khách, thậm chí có thể chạm mốc 300.000 lượt trong 4 ngày và gấp 2,5 lần so với dịp giỗ tổ Hùng Vương vừa qua. “Khách đến, lưu lại và rời đi phải an toàn, hài lòng, không bị cản trợ bởi tình trạng kẹt xe”, ông Thảnh khẳng định. Trong dịp lễ này, Ban quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu sẽ huy động lực lượng cấp cứu ứng trực 100%, chủ động cắm cờ hiệu, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm; phân công cấp cứu viên ứng trực, thổi còi, phát loa cảnh báo và hướng dẫn khách tắm biển nơi an toàn. Khi gặp tình huống nguy cấp, lực lượng cứu hộ sẽ dùng ca nô, mô tô trượt nước để nhanh chóng ra cứu du khách. Ðảm bảo không bị kẹt xe “Khách đến, lưu lại và rời đi phải an toàn, hài lòng, không bị cản trợ bởi tình trạng kẹt xe”, ông Thảnh nói. Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp lễ, Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch chống ùn tắc giao thông, bố trí các bãi đậu xe tạm tại những địa điểm tập trung đông du khách. Theo đó, ngoài 22 bãi đậu xe tạm hiện hữu, thành phố sẽ có thêm 15 bãi đậu xe tạm, tận dụng trụ sở trường học, cơ quan, đất công được mở tập trung tại Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa. Vũng Tàu đã cập nhật vị trí các bãi đậu xe tạm và hệ thống nhà vệ sinh công cộng vào bản đồ Google Map để du khách có thể tra cứu thông tin. Đội CSGT TP.Vũng Tàu sẽ thành lập 3 tổ công tác tuần tra kiểm soát tập trung vào các khu vực tập trung nhiều cơ sở dịch vụ, phối hợp với các tổ công tác tại chỗ của các phường điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc, nhắc nhở những trường hợp đậu xe không chấp hành theo biển báo đã lắp đặt. Trong kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, một nhóm du khách đến huyện Long Ðiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tắm biển đã bị đuối nước, khiến một người tử vong. Tại Vũng Tàu, lực lượng cứu hộ đã cứu được 9 du khách bị sóng cuốn xa bờ, trao trả 17 trẻ bị lạc về cho gia đình. Tại Bình Thuận, theo dự báo của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay có khoảng 40.000 lượt khách đến Phan Thiết tham quan và nghỉ dưỡng. Công suất phòng trong các ngày nghỉ lễ của các resort, cơ sở lưu trú từ 4-5 sao đạt hơn 90%. Các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống trong khu vực nội thành Phan Thiết công suất phòng đạt khoảng 70%. Ngày 28/4, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ký văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. DUY QUANG