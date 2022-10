Tặng Bằng khen đột xuất cho hai thanh niên dũng cảm cứu người

TPO - Chiều 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Nông đã tổ chức trao tặng Bằng khen đột xuất của Tỉnh Đoàn, cho hai thanh niên dũng cảm cứu người thoát khỏi dòng nước dữ.

Tại buổi khen thưởng, anh Trương Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã trao Bằng khen và biểu dương hành động dũng cảm, đáng trân trọng và cần được nhân rộng của hai thanh niên Nguyễn Minh Trí (SN 1998) và Trần Kim Hiếu (SN 1990) cùng trú tại thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút).

Tối qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Hiếu và anh Trí.

Trước đó, vào trưa 12/10, khi phát hiện một phụ nữ đang chới với dưới dòng sông Sêrêpốk, anh Trần Kim Hiếu không ngần ngại lao ra giữa dòng sông rộng hàng trăm mét để cứu người.

Lúc này, anh Hiếu dùng một can nhựa bơi ra, ôm người phụ nữ bơi vào bờ. Tuy nhiên, do vừa phải bám vào can nhựa, vừa ôm người phụ nữ giữa dòng nước chảy xiết nên khi bơi gần vào bờ anh Hiếu đã đuối sức. Thấy vậy, anh Nguyễn Minh Trí liền nhảy xuống dòng sông, cùng một số người khác hỗ trợ đưa người phụ nữ này lên bờ.

Sau khi cứu sống người phụ nữ, anh Hiếu bị đuối sức, được lực lượng chức năng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Hiện, sức khỏe của anh Hiếu đã ổn định.