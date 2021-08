Tân Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: 'Đây là thời khắc khó khăn'

TPO - Bày tỏ lời cảm ơn và vinh dự khi được HĐND Thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, ông Phan Văn Mãi nhận định, đây là thời khắc khó khăn đối với cá nhân ông và người dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc báo chí, ông nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm sau khi giữ trọng trách mới.

Thời khắc khó khăn

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Đây là thời khắc rất khó khăn cho thành phố và cá nhân tôi khi nhận trọng trách mới. Người dân thành phố đang phải chịu đựng sự thiếu thốn, bất tiện, mất mát, nhất là mất mát người thân trong những ngày qua. Đây là việc không mong muốn và chưa từng có”.

Theo ông Mãi, dịch bệnh kéo dài gây ảnh hưởng, tổn thương rất lớn cho kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và của cả nước nói chung. Các hoạt động sản xuất kinh tế, xã hội bị đình đốn, người dân không có việc làm, không có thu nhập, không duy trì được sản xuất đầy đủ từ đó dẫn tới đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng. Khả năng chúng ta mất thị trường rất lớn, mặt khác môi trường đầu tư bị ảnh hưởng. Cả thành phố và người dân đang phải gánh chịu những tác động rất nặng nề từ đại dịch.

“Với cá nhân được tín nhiệm, tôi rất trăn trở, thấy nhiệm vụ của mình càng nặng nề hơn. Tôi sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, tôi hiểu cá nhân mình không thể làm được tất cả nên mong sự đồng lòng chung sức của chính quyền, hệ thống chính trị và người dân thành phố để cùng nhau giải quyết vấn đề vượt qua khó khăn. Tôi mong muốn có sự quan tâm hỗ trợ của cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế giúp cho thành phố” – ông Mãi nói.

Mục tiêu ưu tiên hiện nay

Làm sao huy động được tất cả nguồn lực của thành phố và bên ngoài để tập trung thực hiện mục tiêu giảm tử vong, mở rộng nâng cao chất lượng điều trị, tiếp cận sớm, điều trị sớm giảm tử vong cho người bệnh COVID-19 là mục tiêu số một được tân Chủ tịch TPHCM đề cập.

Theo ông Mãi, trước mắt chăm lo đời sống người dân bằng an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu hàng ngày, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp khác của cả cộng đồng để ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch, ổn định tình hình như giãn cách, xét nghiệm để kịp thời phát hiện F0, kịp thời điều trị, đẩy mạnh tiêm vắc xin để bảo phủ đạt miễn dịch cộng đồng.

Ngoài ra, thành phố sẽ tăng cường thông tin truyền thông để giúp mọi người hiểu được mục tiêu, giải pháp, tin tưởng hợp tác với chính quyền thành phố. Bao trùm vấn đề trên là thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, đến 15/9 kiểm soát dịch bệnh.

Mở cửa nền kinh tế

Ông Phan Văn Mãi nhận định đây là nhu cầu có thật và bức thiết của thành phố trong thời điểm hiện nay. “Tuy nhiên, chúng ta cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể, từng bước và phù hợp với tình hình phòng chống dịch. Tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu tình hình cụ thể để ứng phó hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế với tình hình dịch phức tạp và còn kéo dài”- tân chủ tịch nói.

Đến 15/9 số ca nhiễm có thể giảm dần, số ca cần đưa vào điều trị bằng hoặc nhỏ hơn số giường năng lực điều trị hoặc số ca tử vong sẽ giảm rõ, vùng xanh mở rộng, vùng vàng – cam – đỏ sẽ giảm là mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, tình hình dịch sẽ còn kéo dài đến cuối năm, thậm chí sang năm 2022 bởi biến chủng Delta còn diễn biến phức tạp.

Để mở của nền kinh tế, ông Mãi cho biết sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, tham khảo ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước để bổ sung các biện pháp từ nay đến 15/9 và sau 15/9.

Thành phố sẽ tiến hành mở cửa từng phần trên nguyên tắc an toàn, mở rộng các ngành thiết yếu, những ngành quan trọng phải có biện pháp an toàn để duy trì sản xuất. Vùng xanh an toàn sẽ thực hiện sản xuất chủ động hơn. Người dân có thể có những sáng kiến đảm bảo sản xuất an toàn sẽ từng bước được hoạt động trở lại.

Thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đối với cá nhân từ cá nhân an toàn, hành trình an toàn, điểm đến an toàn để mở cửa từng bước hoạt động dịch vụ. Các biện pháp sản xuất, tiêm vắc xin hoạt động sản xuất, cấp cứu sẽ được tập trung.

An sinh xã hội

Ông Mãi cho biết, vấn đề rất lo lắng của thành phố khi thực hiện giãn cách là đáp ứng nhu cầu các sinh hoạt cơ bản tối thiểu về lương thực thực phẩm, thuốc men của người dân.

Ông Phan Văn Mãi nói: “Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua, khi có sự chung sức đồng lòng của chính quyền, người dân và sự giúp đỡ từ bên ngoài, tôi tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn. Thành phố là nơi hội tụ nguồn lực phát triển về nhân tài, vật lực cả trong và ngoài thành phố nếu khơi gợi được sẽ phát triển rất lớn. Làm sao hệ thống chính quyền phải làm tốt vai trò chức trách của mình để phục vụ tốt nhất cho người dân bằng tinh thần cầu thị, kết nối các nguồn lực cho sự phát triển”.

“Tôi chịu ơn của thành phố từ khi đi học đến khi làm việc tại thành phố, nhận được sự giúp đỡ rất lớn của thành phố. Trong nhiệm vụ sắp tới, tôi tâm niệm mình phải học tập nhiều hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công việc, thực hiện chính sách phải quyết liệt hơn nữa để làm được nhiều nhất có thể. Tôi mong có sự hỗ trợ góp ý, giúp đỡ, giám sát từ các tầng lớp nhân sĩ, trí thức, cán bộ hưu trí, doanh nhân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước", ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM.