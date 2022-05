Tầm quan trọng của việc kiểm tra áp suất lốp xe

Khi bị mài mòn hàng ngày trong khi lái xe, lốp xe sẽ bị căng ra rất nhiều. Vì đây là những điểm tiếp xúc trực tiếp của xe với đường nên điều cần thiết là phải chăm sóc chúng thật tốt. Người lái nên kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, vì nó là một trong những thông số rất quan trọng khi chăm sóc lốp xe. Đi trên lốp xe được đặt ở áp suất không chính xác, hoặc bị mất áp suất do rò rỉ, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của xe. Đặc biệt là nguy cơ xảy ra tại nạn hoặc hỏng hóc bất ngờ luôn hiện hữu.

Nên kiểm tra áp suất lốp bao nhiêu lâu một lần?

Kiểm tra áp suất lốp là điều nên làm thường xuyên. Ít nhất, người lái cần kiểm tra hàng tháng, mặc dù các chuyên gia khuyên rằng nên kiểm tra mỗi khi đổ xăng. Thời điểm tốt nhất để kiểm tra áp suất lốp là tại nhà khi lốp vẫn còn nguội - hoặc có thể là tại trạm xăng gần nhà nhất. Đây nên là một phần của thói quen chăm sóc xe hàng ngày.

Nếu ô tô có hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), người lái sẽ dễ dàng hơn khi luôn được cảnh báo ngay lập tức về một sự cố mất áp suất. Nếu đèn kiểm tra áp suất lốp trên bảng điều khiển bật sáng, đó là một dấu hiệu rõ ràng để thực hiện kiểm tra thủ công xem vấn đề có thể là gì. Có những dấu hiệu cảnh báo khác mà chủ xe cũng nên để ý bao gồm :

Tiếng vỗ khi lái xe có thể cho thấy lốp xe đang quá căng.

Phản ứng lái chậm hoặc cảm giác khó khăn khi điều khiển phương tiện.

Mất nhiều thời gian hơn bình thường để dừng hẳn khi phanh

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu không được như mong muốn

Lốp mòn quá nhiều ở mép ngoài của lốp hoặc mòn quá nhiều ở giữa (độ mòn của lốp thông thường phải đều hơn)

Tại sao áp suất lốp đúng lại quan trọng?

Kiểm tra áp suất lốp là một việc nhỏ như giúp người lái tiết kiệm tiền hóa đơn nhiên liệu vào cuối tháng hay thậm chí tránh khỏi hậu quả nghiêm trọng như làm hỏng vành xe do lái xe bằng lốp bị xẹp hoặc mất kiểm soát trên lốp xe bơm căng quá mức.

Khi áp suất không khí trong lốp quá thấp, thành lốp bị giảm độ cứng và do đó dễ bị uốn cong hơn. Sự chuyển động nhanh gây ra ma sát quá mức, làm tăng nhiệt độ của cao su. Kết quả của việc này không có gì nghiêm trọng hơn việc lốp xe bị mòn nhanh hơn, và có thể dẫn đến nổ lốp nếu nhiệt độ quá cao. Thời tiết lạnh hoặc tuyết sẽ giảm thiểu điều này ở một mức độ nào đó, nhưng không nên lấy đó làm cái cớ để lái xe với áp suất lốp thấp.

Trên thực tế, nếu chủ xe sống ở nơi có nhiệt độ dao động lớn, họ nên kiểm tra áp suất thường xuyên hơn, vì đây là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng mất áp suất.

Lốp bị bơm quá căng hiếm khi là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng trong một thời gian dài, thiệt hại nó gây ra có thể tăng lên. Điều này là do lốp có áp suất cao có ít gai tiếp xúc với mặt đường hơn. Do đó, phần giữa của lốp bị mòn nhanh hơn rất nhiều so với phần còn lại. Những chiếc lốp như vậy sẽ cần được thay thường xuyên hơn, và khi lốp tiếp xúc với đường ít hơn, phanh có thể bị ảnh hưởng.

Các cách kiểm tra áp suất lốp mà không cần đồng hồ đo

Rõ ràng, cách dễ nhất là kiểm tra hệ thống áp suất lốp trên xe (nếu có). Điều này thường được truy cập thông qua giao diện điều khiển kỹ thuật số được tìm thấy ở bảng điều khiển chính. Tuy nhiên, đôi khi chủ xe cũng cần có những phương pháp không cần tới đồng hồ đo.

Phương pháp kiểm tra bằng mắt: Khi người lái có thói quen kiểm tra lốp xe của mình, họ sẽ thấy rằng mình đã trở nên quen thuộc với chiếc xe đến mức có thể biết ngay khi nào áp suất lốp không chính xác. Cách tốt nhất để đảm bảo chắc chắn là đỗ xe trên một mặt phẳng và đi lại, chú ý phía trước và phía sau để xem có phần nào của lốp xe nhô ra nhiều hơn không. Cũng nên nhớ rằng nếu xe bán tải hoặc xe thể thao đa dụng có nhiều hành khách hoặc hàng hóa, thì lốp xe sẽ giảm trọng lượng. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra áp suất lốp trong xe không tải.

Phương pháp dùng tay: Ngoài ra, một cách thủ công khác để kiểm tra áp suất lốp ô tô là sử dụng tay. Điều này đòi hỏi phải tác động lực lốp và xem nó phản ứng như thế nào. Kiểm tra độ cứng của lốp đồng thời trước đó nên cảm nhận khi lốp được bơm đúng áp suất để có tham chiếu cho việc đánh giá.

Kiểm tra áp suất bằng đồng hồ đo

Cách chính xác nhất để đo áp suất lốp là sử dụng các công cụ được thiết kế đặc biệt cho mục đích đó. Đối với cách này, người lái sẽ cần biết thông số PSI (đơn vị đo áp suất) được khuyến nghị cho lốp xe. Mỗi loại ô tô và lốp đều có phạm vi PSI riêng và người lái thường có thể tìm thấy hướng dẫn về điều này trong sách hướng dẫn sử dụng. Ví dụ: một chiếc SUV trung bình, như Toyota RAV4, sẽ nằm trong khoảng từ 32 đến 35 PSI.

Ngoài ra cũng cần chú ý đơn vị đo vì nhiều quốc gia đo áp suất lốp bằng 'bar' thay vì PSI.

Điều tối quan trọng đối với sự an toàn của hành khách và hiệu suất của ô tô là theo dõi áp suất lốp. Mất khả năng bám đường, không thể phanh và xử lý kém đều là những tác dụng phụ có thể xảy ra khi lốp xe bơm căng không đúng cách, chưa kể đến nguy cơ nổ lốp tăng lên. Kiểm tra áp suất lốp khi lốp vẫn còn lạnh và làm như vậy thường xuyên, người lái cũng sẽ kéo dài tuổi thọ của lốp và đảm bảo những chuyến đi luôn an toàn.

Quốc Bình