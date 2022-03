Tâm lý đám đông đang gây nên 'sốt đất' bùng phát ở nhiều địa phương

TPO - Theo các chuyên gia bất động sản (BĐS), một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng "sốt đất" ở khắp các địa phương thời gian qua, đa phần là do tâm lý đám đông và lạm phát.

“Sốt đất” do tâm lý

Tham gia talkshow "Giải mã những cơn sốt đất và cơ hội cho năm 2022", Giám đốc bộ phận Tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam - Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, nhận định, thời gian qua giá BĐS, nhất là phân khúc đất nền có sự tăng đột biến, thậm chí tình trạng này xuất hiện và lan rộng hơn rất nhiều so với hiện tượng “sốt đất” giai đoạn năm 2018 - 2019.

Giám đốc CBRE dẫn chứng rằng, khoảng cuối năm 2021, đầu năm 2022, xuất hiện hiện tượng “sốt đất”, khiến giá đất thị trường tăng chóng mặt ở một số khu vực lân cận TP HCM như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh; các tỉnh miền Tây như Đức Hòa, Bến Lức (Long An); khu vực Phan Thiết, La Gi, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc của Bình Thuận; cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk của khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh khu vực miền Trung, miền Bắc,…

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt cho rằng, nguyên nhân gây nên cơn “sốt đất” ở các khu vực kể trên là do nhiều yếu tố. Đầu tiên là do suốt 2 năm dịch COVID -19 hoành hành, khiến nhiều ngành kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều kế hoạch đầu tư hạ tầng và dự án bị đình trệ, nên khoảng thời gian gần đây, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa nền kinh tế, các địa phương ồ ạt công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng, quy hoạch, kế hoạch triển khai dự án, khiến các nhà đầu tư chú ý và xây dựng chiến lược đầu tư đón đầu. Do đó, họ đua nhau đổ xô vào những khu vực xuất hiện thông tin quy hoạch, vì thế mà giá BĐS ở những khu vực này bị đẩy lên cao.

Các chuyên gia BĐS cho rằng, "sốt đất" hầu hết là do tâm lý nhà đầu tư nôn nóng, muốn đi trước đón đầu thị trường, sau khi có thông tin khu vực sắp có quy hoạch, dự án hạ tầng.

Đồng thời, thời gian gần đây nhiều địa phương cũng bắt đầu mở rộng đầu tư phát triển các khu công nghiệp, để thu hút nguồn vốn FDI; đồng thời đầu tư vào phát triển du lịch để nhanh chóng phục hồi ngành BĐS hậu mở cửa. Những kỳ vọng đó tác động tới tâm lý nhà đầu tư, khiến họ tập trung tìm kiếm các quỹ đất, sản phẩm để tận dụng được các yếu tố phát triển kinh tế.

Cũng theo vị chuyên gia BĐS này, thực chất “sốt đất” thời kì này chủ yếu là “sốt đất tâm lý”. Bởi lẽ, nhà đầu tư luôn muốn đón đầu thị trường, muốn tập trung vào những khu vực được dự báo tăng trưởng tốt, có tiềm năng phát triển.

Tuy nhiên, trên thực tế thì hầu hết những thông tin về khu vực được dự báo là tiềm năng đều là những thông tin bên lề. Vì vậy, các nhà đầu tư nếu bị lôi kéo vốn vào các khu vực đó sẽ dễ bị cuốn vào những cơn “sốt đất ảo”, “bị kích sóng”, phải mua đất với giá đỉnh rồi không thanh khoản được, bị "chôn vốn" khi cơn “sốt đất hạ nhiệt”.

“Sốt đất” bùng lên

Các chuyên gia bày tỏ lo ngại với vấn đề lạm phát khiến nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng, gây nên hiện tượng “sốt đất” tại một số địa phương thời gian vừa qua.

Bởi trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine gây biến động lớn về tài chính, giá nhiên liệu tăng cao và giá trị đồng tiền bị ảnh hưởng, thì giới nhà giàu buộc phải tìm kiếm kênh trú ẩn tài sản, và BĐS luôn là một trong những sự lựa chọn an toàn mà họ nghĩ đến.

Trong đó, sản phẩm đất nền được mua bán, giao dịch trên diện rộng nhiều nhất, vì đây vốn là phân khúc có nhu cầu đầu tư cao từ trước tới nay, khả năng thanh khoản dễ dàng, giá vốn thấp hơn nhiều so với các loại hình khác. Và đây cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên hiện tượng “sốt đất”.

Nói thêm về vấn đề này, chuyên gia BĐS Phan Công Chánh cho rằng, trong 3 - 4 tuần gần đây, căng thẳng giữa Nga - Ukraine đã dẫn đến sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư của nhà đầu tư trên khắp thế giới, khiến cho giá nguyên vật liệu tăng cao, và lẽ dĩ nhiên, lạm phát trở thành vấn đề đáng lo ngại kéo dài thêm khoảng 2 đến 3 năm tới.

Các chuyên gia cho rằng lạm phát cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng "sốt đất" thời gian qua tại các địa phương, vì nhà đầu tư muốn tìm kênh trú ẩn an toàn, để bảo toàn tài sản.

Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị, ảnh hưởng của dịch bệnh và khó khăn trong hoạt động kinh doanh đã đẩy các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào bài toán đầu tư sinh lời ít rủi ro. Và lúc này, BĐS và chứng khoán là những kênh được lựa chọn đổ tiền vào đầu tiên.

Ông Phan Công Chánh cũng phân tích thêm rằng, thời gian qua thị trường chứng khoán đã ghi nhận những số liệu tăng trưởng ấn tượng, với quy mô thị trường ngày càng được mở rộng. Trong khi đó, chứng khoán và BĐS là hai lĩnh vực thông nhau, nếu chứng khoán tăng trưởng thì BĐS sẽ được hưởng lợi. Do đó, từ đầu năm 2022 đến nay, rất nhiều nhà đầu tư đã chuyển phần lợi nhuận từ chứng khoán sang BĐS - kênh đầu tư ít rủi ro hơn để bảo toàn tài sản, theo tâm lý cố hữu.

Bên cạnh đó, thực trạng thiếu nguồn cung BĐS tại các TP lớn cũng là một trong những nguyên nhân gây nên “sốt đất”. "Xu hướng dịch chuyển nguồn cung sang các khu vực lân cận thành phố lớn đã diễn ra từ nhiều năm trước và sẽ còn diễn biến, tạo ra cơ hội tìm kiếm đầu tư bất động sản với giá phù hợp", ông Chánh nói.

Từ những phân tích đã nêu, các chuyên gia BĐS cho rằng, “sốt đất” hầu hết diễn ra là do yếu tố nền tảng về tâm lý. Bởi trường hợp xung đột giữa Nga - Ukraine không kéo dài, nhưng hệ quả để lại là vấn đề lạm phát, khiến các nhà đầu tư luôn có tâm lý tìm kênh trú ẩn dòng tiền an toàn.