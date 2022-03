Tạm giữ lái xe tải chở máy xúc gây tai nạn chết người ở Nghệ An

TPO - Quá trình điều khiển chiếc xe tải từ trong đường hẻm ra quốc lộ 48A, tài xế mất lái rồi lao vào hộ kinh doanh gia súc bên đường. Chiếc máy xúc rơi xuống, đè trúng khiến người đàn ông đứng bên đường tử vong.

Ngày 14/3, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế Bùi Văn Huy (SN 1991, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra, làm rõ hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 7h55 ngày 13/3, tài xế Bùi Văn Huy điều khiển xe tải chở một máy xúc đất loại nhỏ đi từ trong ngõ xóm Hợp Thuận (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) ra quốc lộ 48A.

Khi xe chuẩn bị ra đến điểm giao với quốc lộ 48A thì bất ngờ mất lái, lao thẳng qua quốc lộ, đâm vào một cửa hàng bán thức ăn gia súc.

Chiếc máy xúc ở trên thùng xe tải do không được chằng néo nên đã lật nghiêng sang bên trái, đè trúng người ông T.Q.T. (SN 1951, trú xóm Hợp Thuận) vừa đi xe máy đến cửa hàng để mua thức ăn cho gà. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài ông T. bị tử vong, còn có một người đàn ông khác đã may mắn chạy thoát.