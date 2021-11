Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc BQL Dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An

TPO - Ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An đã bị Cơ quan điều tra tạm giữ khẩn cấp vì liên quan sai phạm trong tổ chức đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước.

Chiều 3/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận với Tiền phong, cơ quan công an vừa tạm giữ khẩn cấp đối với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An, để điều tra các sai phạm trong tổ chức đấu thầu tại một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước.

Ngoài ra, một cấp dưới của ông này cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Được biết, ông Điểu bị bắt sau khi công an tiến hành mở rộng điều tra các vi phạm trong công tác tổ chức đấu thầu tại các ban quản lý dự án cấp huyện mà trước đó một số cá nhân đã bị bắt.

Cụ thể, ngày 27/10, Công an TP Tam Kỳ tạm giữ khẩn cấp đối với Lê Hữu Vũ (33 tuổi, Giám đốc BQL Dự án - Đô thị huyện Thăng Bình) và Trần Thanh Dũng (34 tuổi, Phó giám đốc Công ty CP Tư vấn – Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An). Cả hai bị tạm giữ để điều tra hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, dàn xếp kết quả đấu thầu.

Theo điều tra, từ năm 2013, Dũng liên kết với một số người thành lập các công ty để tham gia và dàn xếp các gói thầu xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.