Tạm giữ hình sự tài xế vụ xe khách tông dải phân cách làm 3 người chết tại Phú Yên

TPO - Tài xế xe khách tông dải phân cách khiến 3 người chết và 7 người bị thương ở Phú Yên đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Phạm Quốc Huy (40 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tại khoản 3, điều 260 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào lúc 1h ngày 8/2, tại khu vực xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, ông Huy là tài xế điều khiển xe khách chở 24 người lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên thì phương tiện này bất ngờ tông vào dải phân cách khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Tại thời điểm xảy ra sự cố, tài xế này âm tính với ma túy, nồng độ cồn bằng 0 nhưng chỉ có giấy phép lái xe hạng C.

Trong khi theo quy định của pháp luật, tài xế điều khiển xe khách từ 10 - 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng D. Điều khiển xe khách trên 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng E. Như vậy, chỉ với giấy phép lái xe hạng C thì tài xế Huy không đủ điều kiện để lái xe khách như trong vụ tai nạn này.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 12/CĐ-TTg, giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.