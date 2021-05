Tạm đình chỉ công tác một phó trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

TPO - Công an thành phố Hà Nội đã tạm đình chỉ công tác thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) để phục vụ điều tra, làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ Công an quận Tây Hồ trong quá trình xử lý vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ năm 2016.

Cụ thể, ngày 11/5, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội xác nhận, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ để phục vụ điều tra, làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ Công an quận Tây Hồ trong quá trình xử lý vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ năm 2016.

Theo vị lãnh đạo này, việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Quý Hải do Công an thành phố Hà Nội chủ động phát hiện. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết theo thẩm quyền.

Về thời hạn đình chỉ công tác , lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết còn phụ thuộc vào kết luận điều tra của Cơ quan điều tra VKS nhân dân tối cao.

Liên quan đến vụ án "Cướp tài sản" nêu trên, cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, năm 2016, Nguyễn Hữu Tài (SN 1993, ở Ba Đình, Hà Nội) mở cửa hàng cho vay hình thức “bốc bát họ”, trả góp theo ngày. Anh Hoàn (SN 1990) có vay của Tài 10 triệu đồng nhưng bị “cắt” 2 triệu, chỉ được cầm về 8 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận anh Hoàn sẽ trả Tài mỗi ngày 200 nghìn đồng trong 50 ngày (gồm 160 nghìn đồng tiền gốc và 40 nghìn đồng lãi). Anh Hoàn sau đó chỉ đóng 30 ngày ứng với 6 triệu đồng rồi dừng lại, còn nợ của Tài 4 triệu đồng.

Ngày 21/9/2016, Tài và Nguyễn Khắc Đức (SN 1992, ở Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện anh Hoàn đang uống nước ở An Dương (quận Tây Hồ) nhưng không dám đòi nợ vì: “Nó to quá, vấn đề gì không đánh được”.

Tài liền gọi thêm Trần Văn Lộc (SN 1995), Nguyễn Quang Chính (SN 1998, cùng ở Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1994, ở Đống Đa, Hà Nội) tới rồi tất cả cùng nói chuyện, yêu cầu anh Hoàn trả tiền nhưng người này bỏ chạy, hô “Cướp, cướp”. Bực tức, 5 bị cáo đuổi theo đánh con nợ, ép ngồi lên xe máy và giữ một điện thoại iPhone 5 của anh Hoàn.

Khi đang chở anh Hoàn đến nơi khác, xe máy của Đức hết xăng nên lợi dụng cơ hội này, nạn nhân chạy vào trụ sở công an gần đó. Thấy vậy, một bị cáo vứt điện thoại của anh Hoàn vào cổng trụ sở rồi bỏ về.

Sáng 22/9/2016, Tài được triệu tập tới Công an quận Tây Hồ làm việc và khai báo hành vi như trên. Tối cùng ngày, Tài bị ra lệnh tạm giữ hình sự nhưng sau đó lại được đưa ra ngoài cho người nhà đón về.

Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ mời Tài và anh Hoàn tới trụ sở hòa giải; Tài bồi thường cho anh Hoàn 15 triệu đồng và thay lại màn hình chiếc Iphone 5 của anh.

Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 3/2021, các bị cáo nói trên lần lượt đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú nên vụ án mới được khởi tố rồi xét xử.

Ngày 29/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 24 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Khắc Đức, Trần Văn Lộc cùng 20 tháng tù; Nguyễn Văn Nam 18 tháng tù và Nguyễn Quang Chính 15 tháng tù treo.

Cơ quan điều tra cấp thành phố nhận thấy, một số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm về tội “Cướp tài sản”.

Việc này có dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác.

Cũng tại phiên tòa ngày 29/4, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài cũng được triệu tập với tư cách người liên quan. Người phụ nữ khai trong năm 2016 đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ chạy án cho chồng.

Trước đó, đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an thành phố Hà Nội đã bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng xác minh làm rõ dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong thời gian ông Lê giữ chức vụ trưởng Công an quận Tây Hồ. Đại tá Phùng Anh Lê được bổ nhiệm giữ chức trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội từ tháng 1/2019. Trước đó, ông Lê làm trưởng Công an quận Tây Hồ.