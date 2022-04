Tài xế xe 29 chỗ chở 44 người trên cao tốc

TPO - Nguyễn Thị Vân Anh giả danh phóng viên Báo Thanh tra, khoe mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

TPO - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, tỷ lệ thương tích của cháu bé bị dì ruột đánh do lười ăn là 9%, nếu gia đình có đơn sẽ khởi tố bị can.