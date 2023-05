Tài xế tử vong trên ô tô đậu ven đường ở Long An

Công nhân ở huyện Cần Giuộc (Long An) tan ca đi ngang qua một ô tô phát hiện tài xế ngồi bất động. Khi đến gần, nhân chứng thấy người này đã tử vong.

Sáng 19/5, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của một tài xế ô tô.

Khoảng 18h ngày 18/5, công nhân khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tan ca ra về. Khi đi ngang qua ô tô đậu trên lề đường, nhân chứng thấy tài xế mắt nhắm, bất động.

Lại gần và kêu lái xe dậy nhưng không có kết quả, công nhân đã báo sự việc đến công an.

Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng xác định tài xế là L.A.K. (53 tuổi, quê huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Người này đang ngụ tại TPHCM.

Theo người dân sinh sống ở đây, khu vực công nghiệp Long Hậu rất lớn, nhiều người đến đây sống và làm việc. Khu vực này thường xuyên là địa điểm để các tài xế đậu và đón khách.

