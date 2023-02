Tài xế say rượu lao ô tô vào xe tuần tra, quật ngã CSGT

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình vừa hoàn tất kết thúc chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố tài xế say rượu, đâm thẳng ô tô vào xe tuần tra, chưa dừng lại người đàn ông này còn túm cổ áo, quật ngã một chiến sĩ CSGT khác khiến anh này bị thương.

Ngày 10/2, Công an TP Hòa Bình cho biết, cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố để sớm đối tượng Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú TP Hòa Bình) ra TAND xét xử theo quy định của pháp luật về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can.

Theo diễn biến vụ việc vào khoảng 11h20 ngày 2/2, tổ công tác CSGT TP Hoà Bình đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 70, thuộc bàn phường Tân Hòa, TP Hoà Bình, phát hiện ôtô BKS 28A-130.05 do ông Tám điều khiển đang di chuyển theo hướng TP Hòa Bình đi xã Yên Mông có dấu hiệu vi phạm.

Trung úy Ngô Văn Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng ông Tám không chấp hành mà quay đầu cố tình tăng ga đâm thẳng vào môtô tuần tra của tổ công tác, gây thương tích cho trung úy Ngô Văn Thịnh và thượng úy Bùi Văn Thái.

Khi chiếc ô tô này dừng lại, chị Đ.T.M.N. (SN 1978) xuống xe còn Đỗ Đình Tám tiếp tục ngồi trên xe xúc phạm, chửi bới tổ công tác. Sau đó, Tám xuống xe, xông vào túm cổ áo thượng úy Vũ Huy Thành vật ngã xuống đất. Tổ công tác đã kịp thời khống chế Đỗ Đình Tám áp giải về cơ quan Công an để làm việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Đỗ Đình Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT TP Hoà Bình đã phối hợp với Công an địa phương lập biên bản bắt người phạm tội, phối hợp cùng đơn vị liên quan để điều tra vụ việc, đồng thời, đưa thượng úy Thành đi cấp cứu tại Bệnh viện. Qua kiểm tra tại Bệnh viện, thượng úy Thành bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.