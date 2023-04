Tài xế ngủ gục, ô tô 7 chỗ tông gãy trụ đèn trên quốc lộ

TPO - Chạy xe suốt quãng đường dài, tài xế ô tô 7 chỗ mệt mỏi, ngủ gục. Chiếc xe mất lái tông gãy trụ đèn trên quốc lộ 62 khiến phần đầu biến dạng hoàn toàn.

Khoảng 4h20 ngày 24/4, xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang BKS 67A - 056.73 do anh N.X.T (ngụ tại huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) điều khiển đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 62 theo hướng từ Mộc Hóa về TP Tân An. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) để lên đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương thì tài xế ngủ gục. Chiếc xe lao lên dải phân cách và tông gãy trụ đèn.

Vụ tai nạn làm phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng và biến dạng hoàn toàn, rất may không xảy ra thương vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Tân An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, tiến hành điều tra và làm rõ vụ tai nạn.

Theo lời khai của lái xe T, anh là tài xế lái thuê. "Tôi chạy xe đường dài, vừa đưa khách về tới Hồng Ngự rồi tiếp tục chở khách đi Sài Gòn khám bệnh. Đi từ Hồng Ngự lúc 1h30, khi chạy đến đây thì tôi mệt và ngủ gục lúc nào không hay nên đã xảy ra sự cố” - tài xế T cho hay.