Tài xế ngủ gật khiến ô tô mất lái lật nghiêng bên quốc lộ

TPO - Khi đang di chuyển trên quốc lộ 1A, do ngủ gật nên tài xế điều khiển ô tô mất lái lao xuống lật nghiêng dưới ruộng.

Khoảng 7h sáng nay (19/3), tài xế Bùi Trung Dũng (SN 1986, trú tại tỉnh Hoà Bình) điều khiển xe tải lưu thông theo hướng Bắc - Nam.



Khi di chuyển đến tại thôn Hưng Sơn (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì bất ngờ mất lái, đâm vào cột mốc bên đường rồi lật nghiêng dưới ruộng.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng, nằm lật giữa ruộng, may mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Tài xế ngủ gật nên mất lái lao xuống ruộng. May mắn tài xế chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã hỗ trợ cẩu chiếc xe lên khỏi hiện trường”, đại diện Công an xã Cẩm Sơn cho hay.