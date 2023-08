Tại sao nước Hydrogen đang trở thành một xu hướng lành mạnh trên toàn cầu

Xuất hiện trong nhiều nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản, Hoa Kỳ,…nước Hydrogen đã được công nhận là một liệu pháp hiệu quả giúp cải thiện và chăm sóc sức khỏe, thậm chí ngăn ngừa ung thư.

Nước Hydrogen là gì?

Nước Hydrogen (hay còn gọi là nước giàu Hydro) là nước uống chất lượng, được tạo ra theo công nghệ điện phân. Nước có chứa nhiều phân tử Hydro hòa tan, không màu, không mùi, không vị, an toàn và không độc hại.

Nước Hydrogen được phát hiện đầu tiên từ năm 1972, bởi viện sĩ Vitold Mikhailovich Bakhir, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế và Kỹ thuật Nga. Cho đến nay, hơn 1.500 nghiên cứu trên toàn thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Serbia, Mexico, Đức và Slovakia đã được công bố về liệu pháp Hydro phân tử và nghiên cứu về tác dụng của nước Hydrogen trên cơ thể con người.

Hiện tại, nước Hydrogen đang được đa số bệnh viện ở Nga và Nhật Bản sử dụng để điều trị và chăm sóc cho người bệnh. Thậm chí, nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản còn công nhận máy tạo nước Hydrogen là thiết bị y tế của gia đình và khuyến khích người dân sử dụng.

Một số công dụng nổi trội của nước Hydrogen

Với đặc tính là phân tử nhỏ nhất, độ hoạt hóa rất cao, Hydrogen dễ dàng len lỏi vào trong từng tế bào, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng. Nhờ vậy, cơ thể tăng cường đốt cháy mỡ và giảm cân hiệu quả. Không những thế, trao đổi chất còn giúp cơ thể sản sinh năng lượng mạnh mẽ, loại bỏ mệt mỏi và mang lại tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống.

Một thí nghiệm trên chuột cho thấy, nước Hydrogen làm giảm đáng kể gan nhiễm mỡ ở những con chuột mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì. Cụ thể, mức độ glucose, insulin và triglyceride đã giảm nhờ kích thích quá trình chuyển hóa năng lượng. Một nghiên cứu khác kéo dài 10 tuần trên 20 người mắc hội chứng chuyển hóa bằng cách cho họ uống 0,9-1 lít nước Hydrogen mỗi ngày. Khi kết thúc thí nghiệm, những người tham gia đã giảm đáng kể lượng cholesterol xấu LDL và cholesterol toàn phần, đồng thời sự gia tăng lượng cholesterol tốt HDL cho cơ thể.

Các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi Giáo sư Miwa thuộc Đại học tỉnh Hiroshima – một nhà nghiên cứu hàng đầu về Hydro - đã cho thấy công dụng của nước Hydrogen trong hỗ trợ làm đẹp an toàn và hiệu quả.

Trong quá trình tiếp xúc với nắng, các gốc tự do dưới da liên tục sản sinh do tia UV. Các gốc này phá vỡ cấu trúc Collagen khiến da nhăn nheo và chảy xệ. Các phân tử Hydrogen khi đi vào cơ thể có nhiệm vụ trung hòa các gốc tự do xấu dưới da, ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn. Nước giàu Hydro còn có tác dụng ức chế sản sinh Melanin – nguyên nhân gây đồi mồi, tàn nhang, vết thâm - giúp da luôn trắng sáng, rạng rỡ.

Ngoài ra, với cơ chế khuếch tán nhanh chóng qua màng tế bào, phân tử Hydrogen giúp ngăn chặn tổn thương do oxy hóa gây ra ở các cơ quan trong cơ thể. Qua thử nghiệm lâm sàng trên người, nước Hydrogen được chứng minh hỗ trợ cải thiện các bệnh như: nhồi máu thân não, viêm gan B mãn tính, suy thận, loét do tì đè, bệnh ti thể, kết tập tiểu cầu, viêm khớp dạng thấp, tác dụng phụ của xạ trị,…

Đặc biệt, sở hữu kích thước siêu nhỏ, Hydro có khả năng vượt qua hàng rào ngăn cản trong mạch máu não. Trong khi trước đây, rất khó để các nhà khoa học có thể đưa một loại thuốc vào đến bộ phận này. Nhờ đó ngăn chặn oxy hóa ở tế bào thần kinh và hạn chế các bệnh như: chứng mất trí nhớ, thoái hóa thần kinh, bệnh Parkinson, Alzheimer,…

Hàng ngày, những căng thẳng, mệt mỏi kéo dài, thuốc lá, ô nhiễm môi trường và một số tác nhân khác khiến cơ thể liên tục sản sinh các gốc tự do. Các gốc này là tác nhân gây đột biến gen khi tấn công vào các ADN, các chất sinh học trong tế bào, khiến các tế bào bị biến tính và trở thành ung thư. Thông qua cơ chế trung hòa gốc tự do, nước Hydrogen giúp các tế bào hoạt động bình thường, ngăn chặn quá trình hình thành ung thư trong cơ thể.

Đưa nước Hydrogen trở thành một phần lối sống của người Việt

Với lợi ích nổi trội, sử dụng nước Hydrogen là một liệu pháp chăm sóc sức khỏe hữu hiệu cần được duy trì thường xuyên. Nhằm giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận với loại nước giàu giá trị này, mới đây, thương hiệu Asunco đã cho ra mắt sản phẩm Máy tạo nước Hydrogen cầm tay Asunco AH8.

Asunco là thương hiệu Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe áp dụng công nghệ cao. Sản phẩm Máy tạo nước Hydrogen cầm tay Asunco AH8 là kết quả của quá trình tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm mang đến sự tiện nghi, tối ưu và phù hợp với lối sống của người Việt.

Máy sử dụng công nghệ điện phân SPE- PEM từ Mỹ cho hàm lượng Hydrogen cao từ 1600-3000 ppb (tương đương mg/m3). Chỉ mất từ 5-10 phút để điện phân nước, người dùng có thể sử dụng nước Hydrogen tươi ngay sau đó. Thiết kế dạng bình nước nhỏ gọn, thuận tiện mang đi khi di chuyển. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng những lợi ích của nước Hydrogen mọi lúc, mọi nơi.

Sự ra mắt của Máy tạo nước Hydrogen cầm tay Asunco AH8 được kỳ vọng sẽ là một bước tiến đưa người dùng đến gần hơn với loại nước Hydrogen giàu lợi ích, đồng thời nâng tầm cách thức chăm sóc sức khỏe người Việt theo hướng tiện nghi, hiện đại hơn.

