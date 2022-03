Tại sao ghế massage Toshiko chưa bao giờ hết HOT?

Không phải là thương hiệu mới tại thị trường, thế nhưng kể từ khi ra mắt đến nay, những mẫu ghế massage toàn thân được phân phối bởi Toshiko luôn nhận được sự đánh giá cao của người tiêu dùng trong nước. Vậy tại sao ghế massage Toshiko được các gia đình Việt ưu ái như thế? Dưới đây là một số lý do!

Một doanh nghiệp muốn nhận được sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng, muốn phát triển bền lâu thì nhất định cần phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời phải không ngừng làm mới mình. Chính vì vậy, Toshiko đã từng bước được hoàn thiện để nhận được sự quan tâm của các gia đình Việt nhờ những ưu điểm:

Đạt tiêu chuẩn an toàn điện PSE của Nhật

Nhật Bản là quốc gia rất khắt khe trong việc phân phối thiết bị điện ra thị trường những. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, tất cả các sản phẩm đều phải đạt chứng nhận an toàn điện PSE. Đây cũng là tiêu chuẩn bắt buộc đối với những sản phẩm muốn tiếp cận thị trường Nhật.

Với nỗ lực đáp ứng bộ tiêu chuẩn an toàn sản phẩm điện PSE, Toshiko hi vọng mang đến cho người Việt những chiếc ghế mát xa chất lượng và an toàn, từ đó người dùng có thể yên tâm và thoải mái tận hưởng trong suốt quá trình thư giãn.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Không chỉ đạt tiêu chuẩn PSE của Nhật, ghế massage Toshiko còn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế GB/T 19001-2016/ ISO 9001: 2015 (phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO ban hành và phát triển).

Để làm được điều này, Toshiko Việt Nam cần phải nghiêm túc và thống nhất trong đồng bộ mọi hoạt động từ quá trình sản xuất, kiểm định chất lượng đến phân phối sản phẩm và hỗ trợ khách hàng. Nhờ vậy, dù xuất hiện đã lâu nhưng các sản phẩm của Toshiko vẫn tạo được "nhiệt" trên thị trường, nhất là tạo dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng Việt.

Đa tính năng

Hiện tại, Toshiko Việt Nam phân phối rất nhiều mẫu ghế massage khác nhau, với mức giá khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm đều hướng tới hoạt động đa chức năng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của người dùng và có thể mang lại trải nghiệm thú vị nhất.

Một số tính năng cơ bản được tích hợp trong các mẫu ghế mát xa toàn thân Toshiko là:

- Chức năng massage không trọng lực - công nghệ Zero Gravity mô phỏng tư thế của các phi hành gia, ghế ngả ra 170 độ đưa cơ thể về vị trí trọng số bằng không.

- Chế độ massage nhiệt hồng ngoại lên tới 45 độ giúp làm nóng cơ thể

- Công nghệ con lăn 3D, 4D, 6D tùy giá ghế massage giúp tác động sâu, rộng và chân thực hơn

- Hệ thống túi khí kép, túi khí rung hoàn hảo

- Thiết lập nhiều bài tập massage tự động toàn thân và theo nhu cầu ở một số vùng riêng biệt

Ngoài ra, đối với một số dòng ghế massage tầm trung và cao cấp, Toshiko còn ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như điều khiển bằng giọng nói, Body Scan quét tìm huyệt đạo, lọc không khí bằng I-on âm hay cảm biến lùi tường thông minh... Với từng mức thu nhập, từng mức nhu cầu sử dụng, Toshiko sẽ tư vấn những sản phẩm phù hợp nhất!

Giá cả hợp lý

So với nhiều thương hiệu trên thị trường, giá ghế massage toàn thân Toshiko được đánh giá là khá đa dạng theo từng phân khúc, đặc biệt là có độ thích hợp tương đối cao với thu nhập và khả năng chi trả của mọi gia đình Việt.

Chỉ từ 15 triệu đồng, người tiêu dùng Việt đã có thể sở hữu ngay một chiếc ghế matxa toàn thân vừa hiện đại sang trọng, vừa tiện lợi lại đa năng, không chỉ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu thư giãn mà còn giúp giảm stress và đau mỏi mỗi ngày.

Chương trình mua bán và ưu đãi hấp dẫn

Một trong những lý do không thể không kể đến giúp Toshiko giữ chân khách hàng đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng và các chế độ ưu đãi khi mua hàng.

Cụ thể, Toshiko có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng tại các showroom trưng bày hoặc trực tuyến qua hotline cũng như một số kênh bán hàng online khác. Thêm nữa, giá ghế massage Toshiko luôn rõ ràng, cập nhật nhanh chóng mỗi khi có chương trình ưu đãi, đặc biệt là giảm sâu vào những ngày lễ lớn để người tiêu dùng có cơ hội mua sản phẩm với mức giá tốt nhất.

Bất kỳ một thương hiệu nào, muốn đứng vững và phát triển lâu bền đều cần phải đầu tư một cách nghiêm túc. Toshiko Việt Nam đã không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến sản phẩm và tối ưu giá thành, đồng thời xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh để người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu về ghế massage của Toshiko, hãy liên hệ ngay qua:

- Website: https://toshiko.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/Toshikovietnam

- Email: toshikovn@gmail.com

- Hotline: 1900 1891

- VP Đại Diện: ML6-10, Khu đô thị Vinhomes Greenbay Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội