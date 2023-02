Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Quê nghèo đội tang

TP - Khoảng 4 giờ sáng 14/2 tại ngã tư đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), ô tô 16 chỗ của Quảng Ngãi chở người dân đi khám bệnh ở Đà Nẵng bị tai nạn giao thông khiến 9 người chết, 12 người bị thương. Trưa cùng ngày, đoàn xe đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà Quảng Ngãi.

Bi thương chuyến xe chở người đi chữa bệnh

2 giờ sáng 14/2, bà Phạm Thị Mai (60 tuổi, ở thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) lên xe khách đưa em chồng ra Đà Nẵng khám bệnh. Trên chuyến xe hầu hết là người trong xã cùng đi khám bệnh. Lúc 2h15, ô tô khách BKS 76B-006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (sinh năm 1975, trú cùng xã Nghĩa Hà) cầm lái xuất phát. Xe chạy được nửa đường thì tông vào xe đầu kéo BKS 92H-004.33, 92R-004.69. Tài xế cùng 7 người tử vong, trong đó có em chồng của bà Mai. Bà Mai bị đa chấn thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) cùng 12 người khác.

“Tôi chỉ nghe tiếng rầm rồi trời đất tối thui. Ai cũng hoảng loạn la hét. Sau ít phút hoàn hồn, tôi nhìn thấy cửa kính xe bị đập vỡ nên cố bò, chui ra. Nhưng người em chồng thì mất rồi”, bà vừa kể vừa khóc. Nằm bên cạnh bà Mai là chị Võ Thị Thuý Trâm (xã Nghĩa Hà) cũng bị đa chấn thương, đang được theo dõi điều trị. Bố chồng (86 tuổi) của bà đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. “Xe bị lật tôi bị mắc kẹt bên trong xe, còn ông bị thương nặng, chảy máu nhiều lắm”, chị Trâm nhớ lại.

Ngày 14/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang ký văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. Theo đó, yêu cầu kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân, tập trung điều trị cứu chữa những người bị thương. Đồng thời giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Sở GTVT chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ các vấn đề về an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh, nhất là tuyến đường ven biển Võ Chí Công.HOÀI VĂN

Chị Phạm Thị Thê (trú thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà) nhìn người mẹ nằm mê man trên giường, không cầm được nước mắt. Mẹ chị, bà Cao Thị Thủy, bị chấn thương sọ não. “Mẹ nói bị mệt nên tôi đưa ra Đà Nẵng để khám. Ai ngờ tai nạn xảy ra, giờ mẹ nằm thế này...”, chị Thê vừa cầm tay mẹ vừa khóc.

Quán nước của bà Lê Thị Lệ (55 tuổi, ở thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nằm ngay trước vị trí hiện trường vụ tai nạn. Bà Lệ là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi xe để đi cấp cứu. “Cảnh tượng kinh hoàng lắm. Tôi nghe tiếng rầm chạy ra thì thấy người nằm la liệt, người khóc thất thanh kêu cứu. Tôi vội hô hoán mọi người xung quanh cùng mang xà beng, gậy, dao đập cửa đưa người ra”, bà Lệ kể.

Mất cả vợ và con

Trong căn nhà cũ kỹ, ông Nguyễn Luận (trú thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) gạt nước mắt kể, sáng sớm ông nhận được cuộc điện thoại hốt hoảng của người hàng xóm “Anh ơi, xe bị tai nạn, nặng lắm, chết cả rồi…”. Một lúc sau, ông nhận được điện thoại báo ra gấp ra Bệnh viện Quảng Nam để nhận thi thể của vợ là bà Trần Thị Máy (59 tuổi) và con trai duy nhất Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi). Nghe xong, ông Luận quỵ ngã trên nền nhà.

“Con trai tôi đá banh bị đứt dây chằng, Bệnh viện ở Đà Nẵng hẹn ra làm thủ tục để mổ. Sáng sớm hai mẹ con ra trước nhà đón xe đi Đà Nẵng. Lúc lên xe hai mẹ con vẫn còn vẫy tay tạm biệt, vậy mà bây giờ....”, ông Luận đau xót nói. Gia đình ông 3 người giờ còn lại mỗi mình ông.

Bà Trần Thị Màu (64 tuổi, chị gái bà Máy) nước mắt dàn dụa kể: “Vợ chồng nhà nó nghèo, thường xuyên đau ốm, ai thuê gì làm nấy, chăm chỉ, hiền lành lắm. Thằng Trung mới đi làm công nhân không lâu, ai ngờ…”.

Ông Võ Văn Thanh (60 tuổi, hàng xóm của ông Luận) cho biết, hay tin hai mẹ con bà Máy tử vong trong lúc đi chữa bệnh, cả thôn ai cũng thương cảm. Nhiều người đến nhà ông chia sẻ nỗi đau và phụ giúp lo hậu sự.

Xóm làng ở vùng quê nghèo Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa) chìm trong không khí tang tóc.

Cố giữ bình tĩnh, ông Phạm Tuấn Anh (75 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, cha ruột tài xế Phạm Đức Hậu) cho biết, vợ chồng anh Hậu có 3 đứa con nhỏ, đứa lớn 14 tuổi, đứa út mới 6 tuổi. Cách đây khoảng 8 năm, anh Hậu mua chiếc xe khách 16 chỗ để làm dịch vụ chở bệnh nhân ở khu vực TP Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám chữa bệnh. Xe thường xuất phát khoảng 2 giờ 30 phút hằng ngày, đón xong khách sẽ chạy thẳng đến các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tại Đà Nẵng theo yêu cầu của khách. Khoảng 13h, xe lại chở bệnh nhân về nhà. “Lúc nghe tin xe gặp nạn, tôi cũng chỉ nghĩ là va quẹt bình thường. Vậy mà khi ra đến nơi thì mới biết là nghiêm trọng như vậy. Nó chết rồi để lại 3 đứa con bơ vơ không cha…”, ông Anh buồn bã.

Trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ nát, bà Phạm Thị Khanh (trú thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú) lịm xuống khi nhìn thấy thi thể của chồng là ông Đặng Liên (64 tuổi) được đưa vào nhà. “Mấy ngày qua ông nói bị đau mắt, cô mới bảo đi khám đi. Sáng đi ông còn nhắc cô khóa cổng cẩn thận, vậy mà bây giờ ông về thế này…”.

“Sống đã gần hết đời người rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh tang thương như thế này. Mấy xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú đều ở gần nhau, trước kia còn chung một huyện, giờ cứ đi một đoạn lại thấy có đám tang”, bà Phan Thị Nghĩa (trú xã Nghĩa Hà) thảng thốt.

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho hay, sáng 14/2, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ra Quảng Nam để thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng và sẽ tiếp tục phúng viếng các nạn nhân tử vong.

Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

Trung tá Phan Chu Ký, Phó Trưởng công an huyện Núi Thành, cho biết, ghi nhận tại hiện trường có 6 nạn nhân văng ra khỏi xe, trong đó 4 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân bị mắc kẹt sau đó cũng tử vong. Tài xế cũng tử vong dù thắt dây an toàn.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn là ngã tư giao nhau có đèn giao thông ở trạng thái đèn vàng nhấp nháy, tuy nhiên không có đèn đường. Thời tiết lúc đó có sương mù hạn chế tầm nhìn. Tuyến đường này chưa được bàn giao đưa vào sử dụng để lưu thông, thiếu biển báo chỉ dẫn, và cấm xe khách, xe tải. Công an huyện đã nhiều lần kiến nghị việc tuyến đường thiếu nhiều biển báo.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng, tuyến đường cho phép xe khách lưu thông, tuy nhiên có cắm biển hạn chế tốc độ dưới 60km/h. “Đoạn đường được phân cấp quản lý là Công an huyện Núi Thành. Đường này không cấm phương tiện lưu thông. Đường vừa xây dựng vừa sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay các hệ thống để đảm bảo an toàn chưa đầy đủ”, Đại tá Lai nói.

Căn cứ camera hành trình, công an xác định xe khách chạy với tốc độ 67-69 km/giờ, vượt quá tốc độ cho phép. Ngoài ra, xe khách chở vượt số người cho phép. Theo Công an Quảng Nam, xe khách BKS 76B-006.60 được đăng kiểm lần mới nhất vào 8/11/2022 và có thời hạn đăng kiểm đến ngày 7/5/2023.

“Nguyên nhân ban đầu được cho là do xe khách chạy quá tốc độ, không giảm tốc độ qua ngã tư, không quan sát. Ngoài ra, thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết có sương mù, hạn chế tầm nhìn. Lỗi hoàn toàn thuộc về lái xe chở khách. Tài xế xe tải lưu thông đúng quy định, qua kiểm tra không vi phạm các quy định về tốc độ, nồng độ cồn”, ông Lai nói.

Trưa qua, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có mặt tại hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân, đề nghị tập trung dốc toàn lực chữa cho những ca nặng.

Ông Hùng nhìn nhận, vụ tai nạn xảy ra đặc biệt nghiêm trọng. "Đây là đường cấm xe khách, xe tải, việc đầu tiên là đơn vị quản lý phải cấm các chủ phương tiện đi vào đường này. Đề nghị xử lý nghiêm trách nhiệm cơ quan để xe chạy vào đường này. Sớm xác định và đưa ra kiến nghị xử lý trách nhiệm thích đáng đối với đơn vị có liên quan", ông Hùng nói.