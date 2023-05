TAG Heuer tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ra mắt dòng đồng hồ Carrera

Thương hiệu đồng hồ cao cấp TAG Heuer -đến từ Thuỵ Sỹ - tổ chức kỷ niệm 60 năm ra mắt dòng đồng hồ Carrera huyền thoại của hãng tại Saigon Centre (TP.HCM) từ ngày 26 đến ngày 28/05/2023. Sự kiện này cũng đánh dấu mối quan hệ hợp tác bền vững giữa TAG Heuer Việt Nam và Porsche Việt Nam; đồng thời trưng bày và giới thiệu đến giới sưu tầm đồng hồ và xe hơi trong nước những sản phẩm mang tính biểu tượng vượt thời gian của cả hai thương hiệu.

Trong khuôn khổ sự kiện đặc biệt này, TAG Heuer kết hợp với nhà phân phối chính hãng Swiss Master Time trưng bày 5 phiên bản Carrera nổi bật trong giai đoạn 1950-1971 từ bảo tàng của TAG Heuer ở La Chaux-de-Fonds, Thuỵ Sỹ, cùng với mẫu xe Porsche 911 Carrera 4S.

Dòng đồng hồ Carrera lấy cảm hứng từ cuộc đua xe ngoạn mục Carrera Panamericana vốn nổi tiếng về độ nguy hiểm và tính cạnh tranh khốc liệt, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1950. Jack Heuer - cựu CEO huyền thoại của TAG Heuer - đã đặt tên cho dòng đồng hồ bấm giờ biểu tượng này là Carrera vào năm 1963. Chiếc đồng hồ có thiết kế đơn giản giúp người dùng dễ xem giờ và dễ thao tác, phù hợp với những tay đua khi lái xe qua các cung đường với tốc độ cao. Dòng Carrera được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, tinh tế, thể thao, và táo bạo; thể hiện niềm đam mê của Heuer dành cho thiết kế và là minh chứng hoàn hảo cho phương châm của TAG Heuer “Không gục ngã trước áp lực” (Don’t Crack Under Pressure). Cho đến nay, dù đã qua sáu thập kỷ, thiết kế ấy vẫn là một tuyệt tác trường tồn với thời gian.

Sau khi chính thức mở cửa Boutique TAG Heuer tại Tp.HCM đầu năm 2020, thương hiệu TAG Heuer được giới sưu tầm đồng hồ và những người yêu thích đồng hồ thể thao ưa chuộng, luôn nằm trong top 10 thương hiệu đồng hồ thể thao được yêu thích tại Việt Nam.

Trước đó, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện toàn cầu đánh dấu kỷ niệm 60 năm ra mắt dòng Carrera, TAG Heuer đã giới thiệu đoạn phim ngắn hành động hài “The Chase for Carrera” (Rượt đuổi vì Carrera) với sự tham gia của đại sứ thương hiệu - diễn viên Ryan Gosling (ngôi sao của phim Tay Lái Siêu Hạng và Đặc Vụ Vô Hình) cùng diễn viên Vanessa Bayer (từng đóng phim I Love That For You và chương trình Saturday Night Live).

Trong phim, Ryan Gosling đã tìm cách trốn khỏi phim trường dưới sự truy đuổi của người quản lý đạo cụ ( do Bayer thủ vai) khi cô tìm cách đoạt lại chiếc đồng hồ TAG Heuer Carrera anh đang đeo. Bộ phim hiện đã có mặt trên kênh Youtube chính thức của TAG Heuer.

“TAG Heuer luôn có mối liên kết chặt chẽ với Hollywood. Đồng hồ của chúng tôi đã được đeo trên cổ tay các huyền thoại màn ảnh qua nhiều thập kỷ, từ Steve McQueen cho đến Ryan Gosling- đại sứ của thương hiệu. Dòng Carrera không chỉ được sinh ra từ đường đua mà đây chính là lời tuyên bố về sự táo bạo và liều lĩnh, đồng thời là một chuẩn mực của sự lịch lãm” – Frédéric Arnault, Giám đốc điều hành của TAG Heuer, chia sẻ.

Nối kết với phương châm “Don't Crack Under Pressure” (Không gục ngã trước áp lực), các mối quan hệ đối tác lâu dài cũng như những đại sứ thương hiệu nổi bật của TAG Heuer đã luôn thể hiện ý chí mãnh liệt hướng về tinh thần hành động và khát vọng đạt tới hiệu suất cao.