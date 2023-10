Tắc đường Hồ Chí Minh nối TT-Huế với tỉnh Quảng Nam

TPO - Sạt lở đất nghiêm trọng tại vùng núi xã A Roàng (huyện A Lưới) khiến tuyến đường Hồ Chí Minh nối tỉnh TT-Huế với Quảng Nam bị ách tắc.

Sáng 18/10, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) cho biết, mưa lớn xảy ra trên địa bàn khiến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc tuyến nối với huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, đường Hồ Chí Minh (nhánh phía Tây) nối huyện A Lưới (TT-Huế) và huyện Tây Giang (Quảng Nam) đoạn qua xã A Roàng, huyện A Lưới, bị sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối đất đá đổ phủ xuống mặt đường.

Công an huyện A Lưới đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an xã chốt chặn, hướng dẫn giao thông. Đồng thời, thông báo đến Công an huyện Tây Giang để hướng dẫn người dân tạm thời không lưu thông trên tuyến.

Hiện, UBND huyện A Lưới phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (Bộ GTVT) khẩn trương tổ chức khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến đường Hồ Chí Minh trở lại.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, trong sáng 18/10, mực nước trên sông Bồ xấp xỉ báo động 3 (+4,5m ), mực nước trên sông Hương đạt báo động 2 là +2m.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế phát thông báo khẩn cho học sinh tất cả các trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn nghỉ học vào chiều 18/10 để phòng tránh mưa lũ.

Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi... kiểm tra công tác đảm bảo an toàn máy móc, thiết bị, vật tư, phương tiện đề phòng lũ quét, ngập úng, sạt lở đất bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công nhân, cán bộ, nhân viên, người lao động; đồng thời, bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các chủ đập thủy lợi, thủy điện triển khai các phương án ứng phó thiên tai và tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình, khu vực hạ du các hồ chứa trên địa bàn tỉnh.