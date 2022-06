T.Ư Đoàn phê bình nghiêm khắc 15 đơn vị Đoàn cấp tỉnh chậm tiến độ đại hội cấp cơ sở

TPO - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa nghiêm khắc phê bình Ban Thường vụ 15 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chậm tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở; đồng thời yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; phối hợp, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo tiến độ.

Thông tin từ T.Ư Đoàn, tính đến ngày 31/5, toàn quốc có 34.726/35.005 đơn vị cấp cơ sở (Đoàn cơ sở và Chi Đoàn cơ sở) đã tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 99,2%. Trong đó, có 2 đơn vị Đoàn cấp tỉnh hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở sớm nhất cả nước là Bình Thuận và Tiền Giang.

Bên cạnh đó, vẫn còn 16/67 đơn vị chưa hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đặc biệt, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư có 70/105 đơn vị Đoàn cấp cơ sở trong cả nước chưa tổ chức đại hội (tính đến ngày 6/6).

Tổng số đơn vị cấp cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội là 22.475/34.726 đơn vị, đạt tỷ lệ 64,72%. Tuy nhiên, có 17 đơn vị Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội dưới 60% (không đảm bảo theo Kế hoạch số 411).

Theo T.Ư Đoàn, nguyên nhân chủ yếu trong việc chậm tiến độ hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở chủ yếu là do nhân sự Bí thư quá tuổi so với quy chế cán bộ Đoàn, trong khi đó cấp ủy, chính quyền địa phương chưa kịp thời sắp xếp, bố trí được vị trí công tác mới. Ngoài ra, do một số đơn vị đang thực hiện quy trình sắp xếp, sáp nhập, giải thể tổ chức nên làm ảnh hưởng tới tiến độ tổ chức đại hội.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn biểu dương 10 đơn vị cấp tỉnh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở sớm nhất cả nước, gồm: Bình Thuận, Tiền Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Phòng, Hậu Giang.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng nghiêm khắc phê bình Ban Thường vụ 15 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hoàn thành chậm tiến độ tổ chức Đại hội cấp cơ sở, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Đoàn Khối các Cơ quan T.Ư.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ 15 đơn vị tỉnh, thành Đoàn, đoàn trực thuộc nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với cấp ủy và các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh để hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Theo đó, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 20/6; đồng thời, thực hiện nghiêm tiến độ tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định.