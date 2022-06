T.S Vũ Tiến Lộc: Mỗi nông dân là một nhà khởi nghiệp

Canh cánh nỗi lo lạm phát…

Tài chính, ngân hàng với hàng loạt chính sách mới chắc hẳn sẽ là mối quan tâm hàng đầu của cá nhân ông, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch?

Lĩnh vực tài khoá, tiền tệ rõ ràng đang là những vấn đề nóng bỏng hiện nay. Trong bối cảnh chúng ta đang phục hồi kinh tế, xung đột Nga - Ukraine, biến đổi địa chính trị, kinh tế…thì việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời có thể vẫn tiếp tục các gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế là điều rất quan trọng.

Vấn đề đặt ra làm sao để đảm bảo sự tích hợp, cộng hưởng, hài hoà giữa chính sách tài khoá, tiền tệ để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát, trong khi đó vẫn “tiếp sức” được cho nền kinh tế và doanh nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Việc Quốc hội quan tâm, lựa chọn chất vấn, trao đổi với tư lệnh trong hai lĩnh vực này rất cần thiết, thể hiện sự quan tâm của cử tri cả nước: làm thế nào để nền kinh tế có thể hồi phục được, công ăn việc làm của người dân được đảm bảo, trong bối cảnh canh cánh nỗi lo lạm phát… Đây có lẽ là vấn đề nổi lên hàng đầu hiện nay.

Kích hoạt đầu tư toàn xã hội

Còn lĩnh vực giao thông thì sao khi hàng loạt các dự án, công trình trọng điểm quốc gia đã và đang được trình ra Quốc hội, thưa ông?

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phải triển khai một loạt các dự án trọng điểm để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông. Theo xếp hạng của thế giới, Việt Nam đã có những cải thiện về giao thông đường bộ, nhưng thứ hạng, chất lượng hệ thống giao thông của chúng ta so với thế giới vẫn còn thấp. Đặc biệt, giao thông đường bộ đang là một điểm nghẽn lớn cho sự tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai (Hà Nội):

Làm rõ bất cập trong lĩnh vực chứng khoán

Thị trường chứng khoán là kênh rất quan trọng để huy động các nguồn lực tham gia đầu tư và phát triển đất nước. Vì vậy, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật đối với lĩnh vực chứng khoán nói riêng rất cần Bộ Tài chính báo cáo rõ với đại biểu Quốc hội. Những bất cập hiện nay vừa do thể chế gây ra nhưng cũng đồng thời do tổ chức thực hiện, do đó rất cần được quan tâm. Đặc biệt, cử tri rất mong chờ những nội dung này được các đại biểu Quốc hội nêu thẳng thắn, mang tính chất xây dựng trên nghị trường Quốc hội.