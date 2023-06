Syngenta Việt Nam phát động hoạt động trồng cây nhân ngày môi trường thế giới

Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Sở NN & PTNT Tp. Cần Thơ và Chi cục trồng trọt và BVTV Kiên Giang tổ chức Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh ”- thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng tại Tp. Cần Thơ và Kiên Giang.

Chuỗi hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền và và lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới của bà con nông dân. Bà con nông dân sẽ được tham gia những buổi tập huấn, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV đúng cách, an toàn và có trách nhiệm, cùng hoạt động thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Trong khuôn khổ chương trình, đã có 500 cây sao đen, 1.500 cây bằng lăng và 300 cây sao dầu đã được trồng dọc các tuyến đường nông thôn tại TP. Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, 11 Tấn rác thải, bao bì, vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cũng đã được bà con thu gom về điểm tập kết để xử lý.

Cải thiện cảnh quan và xây dựng các tuyến đường nông thôn kiểu mẫu

Syngenta phối hợp cùng Sở NN & PTNT Cần Thơ cùng Chi Cục TT & BVTV Kiên Giang tổ chức hoạt động trồng cây dọc trên tuyến tránh thị trấn Thới Lai – Tp, Cần Thơ và tuyến Bến Nhứt, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, Syngenta và chính quyền địa phương vận động và kêu gọi bà con nông dân thực hiện vệ sinh thu gom rác, phát quang cỏ dại trên tuyến đường trồng cây.

Thông qua hoạt động trồng cây, Syngenta mong muốn tạo điều kiện để bà con nông dân nâng cao ý thức, chung tay trong việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường sinh sống, xây dựng nên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, góp phần củng cố đa dạng sinh học khi thực hiện trồng phối hợp các loại cây cảnh.

Nâng cao nhận thức và khuyến khích người nông dân canh tác có trách nhiệm đối với môi trường

Cùng với hoạt động trồng cây, từ ngày 05/06/2023 đến ngày 07/06/2023, Syngenta và chính quyền Cần Thơ và Kiên Giang phát động chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh”, tập trung vào việc thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho bà con nông dân.

Cùng với chính quyền 2 địa phương nêu trên, Syngenta khuyến khích bà con nông dân tham gia thu gom tất cả các loại vỏ bao gói thuốc BVTV đã qua sử dụng bị vứt trên đồng ruộng, trong các vườn cây ăn quả và những nơi công cộng…, mang đến các điểm quy đổi tại Tp. Cần Thơ và Kiên Giang để có thể đổi lấy những phần quà thiết thực. Tất cả các vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng thu được sẽ được Syngenta tập kết và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường của Tập đoàn Syngenta toàn cầu.

Bên cạnh đó, bà con nông dân tại Cần Thơ và Kiên Giang sẽ được tham gia các buổi tập huấn do Syngenta tổ chức. Đây là hoạt động hướng dẫn người nông dân cách sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn, giúp bà con có thêm những kiến thức chuyên môn khi sử dụng thuốc BVTV trong các hoạt động canh tác nông nghiệp. Thông qua các buổi tập huấn, Syngenta hy vọng có thể góp phần thay đổi nhận thức, giúp người nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, có trách nhiệm, vì sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh.

Phát biểu trong lễ phát động, Ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam chia sẻ: “ Thông qua hoạt động trồng cây và chương trình “Môi Trường Sạch – Cuộc Sống Xanh”, Syngenta hy vọng có thể giúp bà con nông dân Cần Thơ và Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề bảo vệ môi trường, có tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng thuốc BVTV, canh tác nông nghiệp hiệu quả, an toàn cho sức khỏe và môi trường.”

“Chúng tôi không chỉ luôn đi đầu trong việc cung cấp những sản phẩm hạt giống và chế phẩm BVTV tiên tiến và vượt trội cho người nông dân, Syngenta còn luôn chủ động thực hiện và sẵn sàng song hành cùng các cơ quan chính quyền trong các hoạt động ý nghĩa nhằm hướng đến nền nông nghiệp Việt bền vững trong tương lai.”, Ông Vũ nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Giàu, Chi cục trưởng Chi Cục TT & BVTV Kiên Giang, chia sẻ: “Syngenta Việt Nam đã tổ chức một chương trình thiết thực, giúp bà con nông dân có thêm kiến thức trong việc bảo vệ môi trường, hiểu và sử dụng thuốc BVTV đúng cách và có trách nhiệm. Giúp đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, song song với việc gìn môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học góp phần hướng tới nền nông nghiệp bền vững”.